Пт, 6.05.2022
Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Софью Сапегу в Беларуси приговорили к шести годам колонии

Софья Сапега в зале суда ФОТО: Наша Нiва

Вынесен приговор Софье Сапеге, которую задержали вместе с Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair - 6 лет колонии. 24-летнюю студентку Европейского гуманитарного университета обвиняли в том, что она была редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. Ей предъявили обвинение по семи статьям, пишет "Наша нива".

23 мая 2021 года Роман Протасевич и Софья Сапега летели на рейсе авиакомпании Ryanair по маршруту "Афины-Вильнюс". До Вильнюса Сапега и Протасевич не долетели - самолет приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Молодых людей сняли с рейса и задержали по уголовным делам.

14 июня на брифинге белорусских властей о посадке самолета, в котором участвовал и сам Роман Потасевич, впервые были официально названы статьи, по которым подозревают Сапегу. Глава СК Дмитрий Гора рассказал, что изначально девушку задержали в аэропорту по подозрению в грубом нарушении порядка, но "практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу" ‒ за разжигание социальной розни и вражды.

Через несколько дней после брифинга Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест. Незадолго до завершения расследования по делу Сапеги ее отчим рассказал, что

девушка написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко и что Сапега уже более двух месяцев не живет с Протасевичем и находится под домашним арестом в квартире в Лиде.

В декабре Сапеге предъявили окончательное обвинение по семи статьям УК:

  • ч. 3 ст. 130 (разжигание вражды в составе группы лиц),
  • ч. 4 ст. 16 и 364 (организация насилия и угроз в отношении милиционеров),
  • ч. 4 ст. 16 и 365 (организация угроз, клевета или распространение сведений о милиционерах),
  • ч. 4 ст. 16 и 366 (организация насилия и угроз в отношении должностных лиц),
  • ч. 4 ст. 16 и 389 (организация угрозы убийством или насилия в отношении судей),
  • ч. 4 ст. 16 и 198 (организация препятствия деятельности журналистов с угрозой применения насилия),
  • ч. 1 и 2 ст. 203-1 (умышленный сбор информации и персональных данных другого лица).

Софья Сапега будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

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