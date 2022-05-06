Софью Сапегу в Беларуси приговорили к шести годам колонии

23 мая 2021 года Роман Протасевич и Софья Сапега летели на рейсе авиакомпании Ryanair по маршруту "Афины-Вильнюс". До Вильнюса Сапега и Протасевич не долетели - самолет приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Молодых людей сняли с рейса и задержали по уголовным делам.

14 июня на брифинге белорусских властей о посадке самолета, в котором участвовал и сам Роман Потасевич, впервые были официально названы статьи, по которым подозревают Сапегу. Глава СК Дмитрий Гора рассказал, что изначально девушку задержали в аэропорту по подозрению в грубом нарушении порядка, но "практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу" ‒ за разжигание социальной розни и вражды.

Через несколько дней после брифинга Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест. Незадолго до завершения расследования по делу Сапеги ее отчим рассказал, что

девушка написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко и что Сапега уже более двух месяцев не живет с Протасевичем и находится под домашним арестом в квартире в Лиде.

В декабре Сапеге предъявили окончательное обвинение по семи статьям УК:

ч. 3 ст. 130 (разжигание вражды в составе группы лиц),

ч. 4 ст. 16 и 364 (организация насилия и угроз в отношении милиционеров),

ч. 4 ст. 16 и 365 (организация угроз, клевета или распространение сведений о милиционерах),

ч. 4 ст. 16 и 366 (организация насилия и угроз в отношении должностных лиц),

ч. 4 ст. 16 и 389 (организация угрозы убийством или насилия в отношении судей),

ч. 4 ст. 16 и 198 (организация препятствия деятельности журналистов с угрозой применения насилия),

ч. 1 и 2 ст. 203-1 (умышленный сбор информации и персональных данных другого лица).

Софья Сапега будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.