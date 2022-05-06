Левитс: Валмиера - образец развития для других городов Латвии

Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, в пятницу президент с супругой Андрой Левите во время визита в Валмиеру встретился с исполнительной властью и депутатами самоуправления Валмиерского края для обсуждения текущих вопросов и задач в новообразованном крае.

Президент выслушал мнение представителей местного самоуправления и горсовета о жизни края после Административно-территориальной реформы, результаты которой оцениваются позитивно, особенно в части привлечения финансирования для различных проектов развития и поддержки предпринимательской деятельности.

Обсуждая обеспечение качественных и доступных услуг в столь крупном регионе, представители совета отметили, что в дополнение к уже работающим центрам еще в 12 библиотеках планируется создать государственные и муниципальные единые центры по обслуживанию клиентов, таким образом, всего в Валмиерском крае будет 19 центров по обслуживанию клиентов.

Креса информирует, что Валмиера претендует на статус культурной столицы Европы на 2027 год. По словам представителей города, полученный статус обеспечил бы Валмиере возможность стать "городом высокой культуры в государственном масштабе", где "культура взаимодействует с прагматичной традицией управления". Сегодня в Валмиере гостит жюри конкурса. Недавно президент посетил также два других города, претендующих на статус культурной столицы Европы, - Лиепаю и Даугавпилс.

Валмиерский край является вторым по величине самоуправлением в Латвии. После административно-территориальной реформы в него вошли бывшие Беверинский, Буртниекский, Коценский, Мазсалацский, Наукшенский, Руиенский и Стренчский края, а также город Валмиера.