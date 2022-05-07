Основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева: "Невозможно жить во вранье"

На данный момент Наталья Синдеева находится в Израиле. В последние месяцы она ездила по фестивалям в разных странах, представляя документальный фильм Веры Кричевской F@ck This Job об истории телеканала "Дождь".

"Сказать себе, что я уехала совсем, я пока боюсь. При этом я ничего не сделала для переезда, потому что не знаю куда. У меня сейчас нет дома, мотаюсь между разными странами. Хорошо, что фестиваль оплачивает билеты, проживание. В этом тоже есть свой кайф, потому что этот экзистенциальный вопрос ты себе не задал до конца", - отметила Синдеева, подчеркнув, что ощущает себя как в длительной командировке.

Наталья не стала отрицать, что порой испытывает грусть и желание вернуться в Москву: "Страшно себе произнести: "Все, я переехала". И потом даже некуда, нет такой идеи. Почему я боюсь этого возвращения? Ну вот я проснулась утром, и что делать? Я не нахожусь еще в том состоянии, когда я могу все отпустить, забыть и начать что-то новое. Я в этой поездке переживаю наше закрытие гораздо легче, чем если бы я там осталась".

Наталья Синдеева мечтает о возвращении в РФ, чтобы начать строить прекрасное будущее своей страны. Она очень надеется, что еще будет возможность что-то изменить. Во время своих путешествий она ни разу не встречалась с русофобией.

"Мы были в Греции, мы были в Дании, в Австрии, в Берлине, в Лондоне, вот сейчас в Израиле. Нет такой проблемы. Это пропаганда создает параллельный другой мир", - указывает она, добавляя, что должно быть делание найти какой-то другой источник информации.

Часто отъезд из РФ - это путь в неизвестность: "Ни у кого нет дома, нет денег, не работают карточки. Я встречаю много талантливых людей, но они все равно в растерянности. Люди уезжают, потому что невозможно жить во вранье. Они не готовы воспитывать детей в параллельных мирах, когда тебе в школе говорят одно, а дома - другое".

Наталья Синдеева заметила, что уезжают, как правило, активные, для России жители, а вот это плохо, но есть и те, кто остаются: "У меня много друзей, кто не согласен с тем, что происходит, но они остаются, потому что считают важным оставаться и пытаться что-то делать. Это крутейшая позиция".

Она не уверена, что все равно смотрят телевизор. Он работает фоново и "капает на мозг".

"Они могут до тебя достучаться, потому что это большой ресурс. Если бы "Дождь" был в каждом телевизоре, такой ситуации не было бы", - уверена она.

Синдеева не отрицает наличие снобизма. То, что никто не попытался найти язык разговора с другой аудиторией. Да, у нее в планах есть перезапустить телеканал "Дождь", но она не будет брать денег у политиков. К примеру, она не взяла бы денег у Михаила Ходорковского и государства.

Видео: Интервью с Натальей Синдеевой