Левитс: 8 мая 1945 года принесло освобождение многим народам Европы, но не странам Балтии

Он подчеркнул, что 8 мая 1945 принесло освобождение Норвегии, Дании, Нидерландам, Бельгии и другим европейским странам, но не Латвии, Эстонии и Литве, так как в Балтии один оккупационный режим сменился другим.

"8 мая 1945 года весь мир думал: "Больше никогда!". Но теперь мы видим, что это обещание не сбылось. Поэтому мы должны быть вместе с Украиной, чтобы не позволить агрессору победить", - сказал Левитс.

Сегодня, 8 мая, председатель Сейма Инара Мурниеце, президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш участвовали в торжественном возложении венков на Рижском братском кладбище.

Эгил Левитс возложил венок на Рижском братском кладбище в память о жертвах Второй мировой войны ФОТО: LETA

ФОТО: LETA

Политики принимают участие и в других мероприятиях, посвященных Дню разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Сейма.

В 14:00 Мурниеце приняла участие в мероприятии на кладбище в Лестене.

В Рижском замке прошла дискуссия, посвященная Дню памяти жертв войны в Украине

В понедельник, 9 мая, когда в Латвии отмечается День памяти жертв войны в Украине, в Рижском замке состоялась дискуссия об уже оказанной и будущей поддержке Украине, международно-правовой оценке агрессии России против Украины, политических, уголовно-правовых и международно-правовых инструментах восстановления законности и справедливости.

Как сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Эгила Левитса Элина Креса, дискуссия состоялась с 12:00 до 13:30.

В канцелярии указали, что страны НАТО и Евросоюза, в том числе Латвия, оказывали и будут оказывать Украине всю возможную поддержку. Международные организации и государства серьезно относятся к совершенным Россией преступлениям - поданы иски в международные суды. Однако Украине по-прежнему будет нужна поддержка как в вопросах защиты от агрессора, так и в стремлении стать членом Европейского союза и деле восстановления страны после войны.

По этим и другим вопросам в ходе дискуссии "Война в Украине. Восстановление справедливости и международное право. Ответственность России" обменялись мнениями президент Эгил Левитс, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, присяжный адвокат Юлия Ернева, парламентский секретарь Министерства юстиции Илона Кронберга, судья Общего суда Европейского союза (2004-2020 гг.) Ингрида Лабуцка, представитель Латвии при международных правозащитных организациях Кристине Лице и генеральный прокурор Юрис Стуканс. Ведущей дискуссии была руководитель аппарата советников президента Сармите Элерте.

Дискуссия транслировалась на сайте канцелярии президента www.president.lv, а также в аккаунтах социальных сетей президента на YouTube, Facebook и Twitter.