Путин пожелал жителям Украины "мирного и справедливого будущего"

Поздравление, адресованное украинским гражданам, в том числе ветеранам войны, опубликовано на сайте Кремля.

В поздравлении Путин упомянул "священный долг", чтобы "не допустить реванша идейных наследников" нацистов. Как считает президент РФ, сейчас "нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки".

"Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины - мирного и справедливого будущего", - приводит слова Путина "Медуза".

Путин традиционно поздравил глав большинства государств постсоветского пространства с годовщиной Победы. В сообщении Кремля сказано, что в 2022 году он впервые направил телеграммы главам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны", - сказал Путин, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, "победа будет за нами".

24 февраля Владимир Путин объявил о решении начать на территории Украины военные действия. За два с половиной месяца войны в Украине погибли десятки тысяч мирных жителей, миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома.