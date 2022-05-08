Суд освободил из заключения обвиняемого в шпионаже в пользу России

Как упомянуто в годовом отчете Службы государственной безопасности (VDD), в прошлом году в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности VDD начала два уголовных процесса о шпионаже в пользу России. Согласно обвинению, задержанные лица встречались с представителями российской военной разведки на территории России и передавали им тайные сведения о секторе обороны Латвии.

Как известно, один из задержанных - тренер по стрельбе Андрис Бирзгалис - признал вину, и с прокурором была достигнута договоренность о пяти годах тюрьмы. Информация, имеющаяся в распоряжении De Facto, свидетельствует о том, что подозреваемым в другом деле по шпионажу является строительный подрядчик Валентин Фролов. Он должен выступить перед судом в пятницу.

Живущий недалеко от Риги Фролов, который в 80-е годы служил в советской армии, долгое время шпионил в интересах России. Из годового отчета VDD можно сделать вывод, что Фролов собирал разведданные о прибытии и размещении сил НАТО в Балтии, используемых для военной логистики аэропортах, способностях обороны Латвии и внутренней политике.

В прошлом году в качестве меры пресечения Фролову было назначено заключение под стражу. Адвокат Эгон Русанов попросил выпустить его под залог, и на прошлой неделе судья Бирута Хоруна приняла решение освободить Фролова за 30 тысяч евро.

Судья Хоруна, которая раньше в СМИ несколько раз упоминалась именно в связи с изменением мер пресечения, в письменном ответе De Facto признала, что существует риск, что, находясь на свободе, обвиняемый может избежать суда и исполнения приговора, но должны были учитываться и другие обстоятельства.

"Принимая во внимание часть вторую статьи 244 Уголовно-процессуального закона, а именно характер и вред преступного деяния, полученные сведения о личности обвиняемого, его семейном положении, здоровье, а также другие обстоятельства (более подробно эти сведения нельзя раскрывать, поскольку оценка необходимости дальнейшего применения заключения под стражу проводилась в закрытом судебном заседании), судья признала, что риск уклонения от суда и исполнения решения может устранить залоговая сумма", - сказала Хоруна.

Судья не ответила на вопрос о том, как будет гарантирована явка Фролова в суд, но отметила, что, если обвиняемый не выполнит свои обязанности, деньги можно будет зачислить в государственный бюджет.

За шпионаж Фролову грозит тюремное наказание, что, конечно, тяжелее, чем возможность потерять залог, если он задумает сбежать из Латвии.

На данный момент Фролов свободно перемещается. "Я не готов сейчас говорить. <...> Извините, я занят, до свидания", - сказал в телефонном разговоре Фролов.

Адвокат Фролова Русанов сказал, что его клиент не желает комментировать обвинение, а также то, признает он вину или нет, но в суд обязательно явится.