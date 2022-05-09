Пн, 9.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Видео ⟩ Иван Дорн поблагодарил таллиннские секонд-хенды за свой образ

5 мая в Таллинне на открытии Tallinn Music Week выступил популярный украинский певец и продюсер Иван Дорн. В Риге его концерт пройдет 12 мая в Splendid Palace. 

Иван Дорн всегда превосходно чувствует себя на сцене, абсолютно не боится импровизаций. Его движения, голос, умение захватить зрителя - все заставляет посетителей концерта не стоять на месте, а двигаться в такт музыке. 

В интервью артист выразил огромную благодарность таллиннским секонд-хендам за его образ. Журналист Limon.ee расспросила Ивана о стоимости его стильного наряда.

Во сколько обошелся Ивану Дорну его образ? 

Галерея: концерт Ивана Дорна в Риге

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