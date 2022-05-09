Видео ⟩ Иван Дорн поблагодарил таллиннские секонд-хенды за свой образ

Иван Дорн всегда превосходно чувствует себя на сцене, абсолютно не боится импровизаций. Его движения, голос, умение захватить зрителя - все заставляет посетителей концерта не стоять на месте, а двигаться в такт музыке.

В интервью артист выразил огромную благодарность таллиннским секонд-хендам за его образ. Журналист Limon.ee расспросила Ивана о стоимости его стильного наряда.

Во сколько обошелся Ивану Дорну его образ?

Галерея: концерт Ивана Дорна в Риге