KNAB: медик фиктивно привил 11 жителей от Covid-19

KNAB обратилось в прокуратуру по расследованию преступлений на государственной службе с просьбой начать уголовное преследование в отношении медицинского работника за ввод ложных сведений в автоматизированную систему обработки данных после фиктивной вакцинации лиц против Covid-19. Уголовный процесс начат в сентябре 2021 года.

Доказательства по уголовному делу показывают, что сотрудница, работавшая в пункте вакцинации в торговом центре, организовала фиктивную вакцинацию лиц от Covid-19 и предприняла необходимые действия для внесения информации о якобы проведенной вакцинации в систему электронного здравоохранения и оформления сертификатов для вовлеченных лиц.

KNAB получило доказательства того, что конкретный медицинский работник мог провести фиктивную вакцинацию 11 человек.

В ходе расследования уголовного дела бюро получило информацию еще о 320 лицах, которые, возможно, были фиктивно вакцинированы и получили сертификаты Covid-19, и в соответствии со своей компетенцией направило информацию в Государственную полицию.

Уголовным законом за такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время прокуратуре предстоит решить, предъявить ли женщине обвинение.