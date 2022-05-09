Пн, 9.05.2022
Мы часто слышим, что Даугавпилс прокремлевский, но это не так. Мы не кричим, что мы против войны, но мы работаем и делаем. У нас в Даугавпилсе все хорошо с этим. Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев
Рута Велика, руководитель рабочей группы по приему украинцев

KNAB: медик фиктивно привил 11 жителей от Covid-19

Укол/Иллюстративное фото ФОТО: AFP

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник передало прокуратуре для предъявления обвинения дело против медицинской работницы за фиктивную вакцинацию 11 человек от Covid-19, сообщили в KNAB.

KNAB обратилось в прокуратуру по расследованию преступлений на государственной службе с просьбой начать уголовное преследование в отношении медицинского работника за ввод ложных сведений в автоматизированную систему обработки данных после фиктивной вакцинации лиц против Covid-19. Уголовный процесс начат в сентябре 2021 года.

Доказательства по уголовному делу показывают, что сотрудница, работавшая в пункте вакцинации в торговом центре, организовала фиктивную вакцинацию лиц от Covid-19 и предприняла необходимые действия для внесения информации о якобы проведенной вакцинации в систему электронного здравоохранения и оформления сертификатов для вовлеченных лиц.

KNAB получило доказательства того, что конкретный медицинский работник мог провести фиктивную вакцинацию 11 человек.

В ходе расследования уголовного дела бюро получило информацию еще о 320 лицах, которые, возможно, были фиктивно вакцинированы и получили сертификаты Covid-19, и в соответствии со своей компетенцией направило информацию в Государственную полицию.

Уголовным законом за такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

В ближайшее время прокуратуре предстоит решить, предъявить ли женщине обвинение.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back