"К чему мы тогда вообще готовы?": политолог о действиях полиции в парке Победы

Он не усматривает проблемы в том, что на следующий после 9 мая день цветы были убраны, в том числе с помощью трактора.

По его словам, на вопрос следует смотреть шире, а именно государство объявило 9 мая днем памяти жертв в Украине, установив определенные ограничения. А вывоз цветов был правильным ответом со стороны самоуправления на отношение нигилистически настроенных людей, которые не просто возлагали цветы, а демонстрировали свою позицию и поддержку агрессии в Украине, сообщил политолог.

"Для 9 мая были установлены правовые рамки, что можно и нельзя делать в этот день. У памятника можно было увидеть георгиевские ленточки, российские флаги, звучала музыка. Собравшиеся выражали нигилистическое отношение к закону", - указал эксперт.

Раевский также считает, что не имеет значения, когда были убраны цветы: "Это не имеет значения, так как это надо было сделать как можно скорее". По его мнению, также ничего не изменилось бы, если бы вместо трактора для уборки цветов использовали лопаты и тачки.

"Задержки - то, что больше всего мешает действию", - сказал Раевский.

Полиция

В отношении полиции эксперт усматривает основание для нареканий, а именно полиция слишком либерально отнеслась к происходившему у памятника в эти дни. По мнению Раевского, неадекватными были действия полиции по перемещению выставки о войне.

"Если уж полицию так заботил вопрос безопасности, то контроль над толпой - это как раз работа полиции. Тогда получается, что мы вообще ничего организовать не можем. Полиция не была подготовлена в этом плане", - подчеркнул Раевский.

Политолог также не считает, что события последних двух дней создали более благодатную почву для рисков, с которыми столкнется страна, приняв решение о сносе памятника.

"С точки зрения служб безопасности и полиции события этих двух дней были очень хорошей генеральной репетицией для предотвращения подобных ошибок в будущем", - сказал Раевский. В то же время, по его мнению, ошибочно полагать, что снос памятника пройдет легко и без сопротивления.

"Если мы не способны разобраться с относительно мелким конфликтом в мирное время, то к чему мы вообще готовы?"

- подытожил эксперт, выразив надежду, что памятник будет снесен, потому что необходимо прислушаться к требованиям общества.

Как сообщалось, 9 мая, несмотря на призывы не посещать парк Победы, несколько тысяч человек, в том числе представители посольства России, возложили цветы к подножию монумента. Утром во вторник муниципальные службы убрали цветы с помощью трактора.

Уборка цветов вызвала резкую реакцию в социальных сетях, и нашлись как сторонники, так и противники таких действий. В результате во вторник вечером у памятника вновь собрались несколько сотен человек, в том числе те, кто восхвалял агрессивные действия России.

Галерея: Памятник в парке Победы вечером 10 мая