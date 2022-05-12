На продажу выставлен дом, где был убит адвокат Ребенок

Дом общей площадью 308,25 кв. м и земельным участком в 0,1602 га продается за 460 тысяч евро.

Ранее друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис рассказывал изданию Privātā Dzīve, что для того, чтобы продать дом, необходимо согласие обоих владельцев SIA Verdorff, на чье имя он зарегистрирован.

Один из владельцев - друг Павла Ингус Баландин, а вторую часть унаследовал отец Павла.

Криекис ранее отвечал на вопрос о том, что будет с имуществом, где жили Ребенок с Баландиным: дом планировалось продать, так как после случившегося жить в нем эмоционально сложно.

Объявление появилось в Сети 10 мая. В свою очередь, еще 7 мая Баландин в своих соцсетях публиковал фото со двора дома.

Напомним, адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Баландина. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако эта версия является менее вероятной.