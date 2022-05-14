Лия Ахеждакова: "Устала от мнимого величия России. Устала от Путина"

"Как же я устала от этой войны, что даже комментировать ничего не хочется. Устала от этого мнимого величия России, борьбы за "свои" земли. Устала от Путина. Хочу мира, тепла, спокойствия. Хочу видеть людей живыми, здоровыми и радостными", - написала Ахеджакова в Instagram.

Лия Меджидовна добавила, что намерена приехать в Украину после ее победы. Актриса заметила, что сейчас украинцы работают на два фронта:

"Сейчас украинцы, по факту, работают на два фронта - и страну свою защищают, и заставляют путинский режим выдыхаться и ослабевать".

Напомним, актриса Лия Ахеджакова одной из первых высказалась в поддержку Украины. Она не раз говорила о том, что украинцы не должны погибать от пуль оккупантов, которых на них "натравил" Путин. Знаменитость выражает поддержку Владимиру Зеленскому и уверяет, что именно благодаря ему Украина сможет выстоять.