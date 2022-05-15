Готовится уголовное дело против Галкина, а в разводе Лепса виноват эскорт?

Готовится уголовное дело против Максима Галкина?

Несколько известных людей объявлены в РФ в уголовный розыск. К примеру, Ровшан Аскеров, Ника Белоцерковская и другие. Теперь появились слухи, что в этом списке может оказаться и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин. Ранее артист с семьей покинул Россию. После он выступил против военных действий РФ на территории Украины, а затем и вовсе жестко высказался о ракетном обстреле Одессы. Теперь же стало известно о том, что в отношении Галкина проводится проверка. Об этом сообщил Оскар Кучера. Он предположил, что против Галкина может быть возбуждено уголовное дело, пишет Popcake.tv.

Оскар Кучера подчеркнул, что не имел в виду, что это достоверная информация, а лишь высказал свое мнение. В разговоре со СМИ он уточнил, что на сегодняшний день все всё неправильно понимают. По его мнению, собственную точку зрения в современных реалиях высказывать нельзя.

Кстати, Максим Галкин пока не отреагировал на эти новости о себе.

Ранее главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.

Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.

Максим Галкин ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

В разводе Григория Лепса виноват эскорт?

В конце 2021 года стало известно о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Точная причина до сих пор не оглашается, но ходили слухи, что брак якобы разрушил роман певца с телеведущей Юлией Барановской.

Недавно Анна Шаплыкова отметила свой юбилей - экс-супруге Лепса исполнилось 50 лет. Она написала трогательный пост в соцсетях, в котором указала, что испытала много "боли, обиды, разочарования и предательства". Это навело фолловеров на мысль, что супруги расстались не очень дружелюбно.

Кроме того, желтая пресса сообщила, что на днях Григорий Лепс был замечен в компании двух симпатичных и молоденьких блондинок. Чуть позже в СМИ появилась информация, что одна из них занимается эскортом. Одну из девушек зовут Елизавета Ридель. В соцсетях она указывает свою профессию как "гуру ресторанного бизнеса", но портал Popcake.tv ссылается на данные журналистов, которые выяснили некоторые подробности ее биографии. Согласно их данным, Елизавета якобы занимается эскортом и "составит компанию любому желающему за 1500 долларов".

Появились версии, что именно любовь к такого рода девушкам якобы могла стать причиной развода Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Как и ранее, свою личную жизнь артист по-прежнему не комментирует.

Григорий Лепс ФОТО: Пресс-фото