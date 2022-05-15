Липиным интересно ⟩ Семейный взгляд на "Евровидение-2022" - слабый год, или почему Латвия не в финале?

В наше время не пристало стесняться своих интересов и хобби. Все, что приносит радость и спокойствие - ценно. Поэтому без экивоков - "Липиным интересно" о "Евровидении". Почему Липиным, а не Липину? Что ж...

Я уже, помнится, писал о том, что "Евровидение" - это семейная традиция. Я, папа и брат (мама просто не любит сидеть допоздна) вместе смотрим песни и оцениваем каждую, решая, кто же наш фаворит.

И так как в этом году моей любви к конкурсу был дан "зеленый свет" от редактора (спасибо, Эрика) - то я счел логичным привлечь папу и брата к написанию текста.

Поэтому структура статьи такая. Вначале лаконично, кратко, пройдемся по каждой песне (если вы уже позабыли, как каждая звучала, что немудрено, зайдите сюда). Позже, уже отдельно, каждый из нас соберет свой топ-5.

Учтите, что это все делалось в режиме реального времени, до того, как мы узнали, как проголосовали жюри и зрители.

Зато уже после были написаны выводы - что мы в целом думаем про "Евровидение-2022".

Песни

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

Бодрый ритм, хочется качать головой, но и не более того.

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 5/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 18/36

2. Румыния: WRS – Llámame

Забавная "веселушка", но харизмы не хватает, чтобы скрыть достаточно скучную песню.

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 6/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 18/36

3. Португалия: Маро – Saudade, saudade

Очень милые этно-напевы. Под это бы в "Ведьмаке 3" по полям скакать...

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 8/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 22/36

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Лучше переслушать The Shot. Песня, может быть, и неплоха, но не хватает вокала солиста, а номер - это какая-то самодеятельность...

Моя оценка: 5/12

Оценка папы: 6/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 17/36

5. Швейцария: Мариус Беар – Boys Do Cry

Посыл у песни правильный, но музыкально и сценически - крайне скучно. Голос приятный.

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 8/12 (понравился как артист, и песня хорошая, хоть и не для конкурса)

Оценка брата: 6/12

Сумма: 20/36

6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn

Я очень люблю соединение этно и электроники, но здесь это работало не всегда. Все равно круто.

Моя оценка: 8/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 8/12

Сумма: 23/36

7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Этот номер надо показывать тем, кто не знает, понравится ли им "Евровидение". Еще бы песню сюда запоминающуюся...

Моя оценка: 8/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 22/36

8. Армения: Роза Линн – Snap

Милый номер, и поет неплохо, но мне не запомнилась. Хотя вот папе понравилось...

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 8/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 20/36

9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

Совсем скучная песня, ее не спасают ни красивые голоса, ни блестяшки на костюме.

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 6/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 18/36

10. Испания: Шанель – SloMo

Попа красивая. Брату с папой и песня показалась ровной, а я считаю - полуритмичная и неинтересная. У Камилы Кабельо лучше выходит.

Моя оценка: 5/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 19/36

11. Нидерланды: S10 – De Diepte

Хватит отправлять одиноко стоящих и красиво поющих девушек. Это уже давно не работает...

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 6/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 18/36

12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Французы соединили этно с модерном интереснее. Я уж молчу про гениальных украинцев с "Евровидения-2021".

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 8/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 22/36

13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Первая половина была неплохой, но рэп зря... И вообще, вторая половина меня выключила из его выступления...

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 8/12 (я бы слушал)

Оценка брата: 6/12

Сумма: 20/36

14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

Да, просто одна девушка пела. Но как она работала с песней, с камерой, со сценой... Она выжала из этой просто хорошей песни вообще все. Учитесь, Нидерланды!

Моя оценка: 10/12

Оценка папы: 10/12

Оценка брата: 8/12

Сумма: 28/36

15. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black

Цитируя моего папу: "Такими песнями нельзя выиграть ничего".

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 6/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 18/36

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Интересная ритмика припева и хороший голос. По мнению папы, вполне может стать хитом.

Моя оценка: 10/12

Оценка папы: 8/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 25/36

17. Греция: Аманда Тенфьорд – Die Together

Песня не такая однообразная, как у Нидерландов, но все равно - хватит отправлять одиноко стоящих и красиво поющих девушек! Если только они не из Литвы.

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 21/36

18. Исландия: Systur – Með hækkandi sól

Три девушки с гитарами - чисто визуально - интереснее. Но песня лучше от этого не становится.

Моя оценка: 6/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 20/36

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Как сказал брат, если бы все страны отправляли таких веселых ребят, а не грустных девочек, "Евровидение" стало бы лучше. Спасибо мужикам за улыбку.

Моя оценка: 8/12

Оценка папы: 8/12

Оценка брата: 7/12

Сумма: 23/36

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Певица - молодец. Песня - скучная. Особенно после бодрой Молдовы.

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 20/36

21. Австралия: Шелдон Райли – Not The Same

Иронично, что песня с названием "Не такой, как все" звучит как треть песен "Евровидения"... Спасибо за посыл и клевый костюм, но и все.

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 20/36

22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

А что случилось? Британия отправила крутую песню? Ну молодцы, че, круто!

Моя оценка: 8/12

Оценка папы: 10/12

Оценка брата: 8/12

Сумма: 26/36

23. Польша: Охман – River

Мне прямо зашло. И номер (опять "Ведьмака-3" напомнил), и напевы, и голос. Папе с братом понравился только голос.

Моя оценка: 8/12

Оценка папы: 6/12

Оценка брата: 6/12

Сумма: 20/36

24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

Моя оценка: 8/12

Оценка папы: 5/12 (вообще никак, песни нет - только хлопки, такой трэш)

Оценка брата: 6/12

Сумма: 19/36

25. Эстония: Стефан – Hope

Это кантри лучше исландского, но все еще не сильно интересное. Голос красивый.

Моя оценка: 7/12

Оценка папы: 7/12

Оценка брата: 6/12 (заигрывал с вестерном, но потом скатывалось в попсу)

Сумма: 20/36

Наши топы

Мой топ:

Литва Бельгия Великобритания Франция Сербия

Топ папы:

Великобритания Литва Бельгия Молдова Украина

Топ брата:

Литва Франция Великобритания Молдова Норвегия

Топ по оценкам:

1. Литва

2. Великобритания

3. Бельгия

4-5. Франция

4-5. Молдова

Общие выводы

Латвия должна была быть в финале!

Даже с музыкальной точки зрения это было интереснее Армении, Нидерландов, Греции и Исландии (это считая только с теми, кто был с Латвией в одном полуфинале). А учитывая харизму и общую бодрость - крайне несправедливо. Видимо, второй порядковый номер сыграл злую шутку. Но будем надеяться, что следующий год будет еще лучше.

"Евровидение-2022" слабее обычного

Уж насколько прошлогодний конкурс был крутой, в этом году как-то не удалось. Ни одного очевидного хита, а с другой стороны, и запоминающихся фриков не было. Ну Норвегия и с натяжкой Молдова... Но этого явно не хватает, чтобы запомниться.

Несовпадения с Европой

Что забыла Испания на третьем месте? Нет, попа, повторюсь, красивая. Но, блин. Не настолько, чтобы так высоко закинуть абсолютно проходную песню.

Зато очень обидно за Бельгию, Францию и - особенно - Литву. Предположим, песня была не самая выдающаяся (хотя и лучше половины тех, кто оказался выше), но личная харизма и грация должны были доставить литовку хотя бы в топ-10. Увы.

Ну и Германия явно не заслуживала быть последней. Хорошо хоть не абсолютный ноль.

Ожидаемая победа

Обвинять "Евровидение" в политизированности - это как обвинять футболистов в симуляциях или кавээнщиков в ворованных шутках. Да, неприятно, но как это исправить? Приходится терпеть - теперь это просто часть субкультуры.

Нет, если бы в этом году пришли Måneskin, мы бы еще посмотрели, что было бы сильнее. Но так как очевидных победителей не было - новостной фон сыграл свою роль. Хотя за британцев и обидно немного - в кои-то веки достойная песня.

И, отдельно любителям заговоров, никто Украине не поддавался, большая часть участников были выбраны до 24 февраля. Так что просто совпало. Будем надеяться, что в следующем году, в мирной Украине, будет мощный и разнообразный конкурс.

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А самое главное вот что. Если вам нравится что-то "безвкусное", "кринжовое", попсовое" и вообще "неправильное" - забейте. Вам это нравится? Это никому не мешает? Тогда смотрите "Евровидение" (или что там вам больше подходит) и никого не слушайте. А вдруг это станет поводом для посиделок с семьей или друзьями.