В третий раз на конкурсе "Евровидение" победила Украина

В большом финале принимали участие 25 стран: Нидерланды, Армения, Швейцария, Литва, Португалия, Исландия, Украина, Греция, Норвегия, Молдова, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

Победителем международного конкурса "Евровидение" в 2022 году стала группа из Украины Kalush Orchestra!



Жюри и зрители отдали Украине 631 балл и подарили победу в третий раз!

Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).

ФОТО: фото читателя

Kalush Orchestra ФОТО: EBU/CORINNE CUMMING

Меньше всего баллов получила Германия.

У Эстонии 141 балл, а Литва набрала лишь 128 баллов!

Stefan (Эстония) ФОТО: EBU/ANDRES PUTTING, CORINNE CUMMING, SARAH LOUISE BENNETT

Моника Лю (Литва) ФОТО: EBU/ANDRES PUTTING, CORINNE CUMMING, SARAH LOUISE BENNETT

Галерея: Финал "Евровидения"

Галерея: Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение"

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