В третий раз на конкурсе "Евровидение" победила Украина
14 мая в Турине завершился 66-й международный конкурс "Евровидение".
14 мая в Турине завершился 66-й международный конкурс "Евровидение".
В большом финале принимали участие 25 стран: Нидерланды, Армения, Швейцария, Литва, Португалия, Исландия, Украина, Греция, Норвегия, Молдова, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.
Жюри и зрители отдали Украине 631 балл и подарили победу в третий раз!
Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).
Меньше всего баллов получила Германия.
У Эстонии 141 балл, а Литва набрала лишь 128 баллов!
Галерея: Финал "Евровидения"
Галерея: Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение"
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