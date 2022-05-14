Чиновник: решение о размещении ядерного оружия РФ на Балтике пока не принято

Он указал, что присоединение двух северных стран к альянсу принесет "стратегические изменения", но пока рано говорить о возможном размещении российского ядерного оружия в регионе Балтийского моря, сообщает "Интерфакс".

Между тем бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне являющийся заместителем председателя Совета безопасности, ранее угрожал размещением в Калининградской области ядерного оружия.

Военное вторжение России в Украину вынудило Финляндию изменить свою нынешнюю политику нейтралитета, и высокопоставленные финские официальные лица в четверг, 12 мая, публично заявили о своей поддержке членства страны в НАТО. В ближайшие дни ожидается аналогичное заявление от Швеции.

Грушко предупредил, что если НАТО переместит свое ядерное оружие ближе к российской границе, Москва отреагирует соответствующим образом.