Сб, 14.05.2022
Так страшно мне не было никогда о "фильтрационных лагерях" для украинцев
о "фильтрационных лагерях" для украинцев

Чиновник: решение о размещении ядерного оружия РФ на Балтике пока не принято

ФОТО: Vladimir Gappov/Shutterstock

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО заставит Москву задуматься о том, какие меры можно предпринять для укрепления национальной безопасности, однако о размещении ядерного оружия в регионе Балтийского моря говорить пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в субботу, 14 мая.

Он указал, что присоединение двух северных стран к альянсу принесет "стратегические изменения", но пока рано говорить о возможном размещении российского ядерного оружия в регионе Балтийского моря, сообщает "Интерфакс".

Между тем бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне являющийся заместителем председателя Совета безопасности, ранее угрожал размещением в Калининградской области ядерного оружия.

Военное вторжение России в Украину вынудило Финляндию изменить свою нынешнюю политику нейтралитета, и высокопоставленные финские официальные лица в четверг, 12 мая, публично заявили о своей поддержке членства страны в НАТО. В ближайшие дни ожидается аналогичное заявление от Швеции.

Грушко предупредил, что если НАТО переместит свое ядерное оружие ближе к российской границе, Москва отреагирует соответствующим образом.

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