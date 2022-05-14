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  • Рижская дума еще не решила, куда из Пардаугавы перенести фотовыставку о войне в Украине

Рижская дума еще не решила, куда из Пардаугавы перенести фотовыставку о войне в Украине

Выставка фотографий у памятника в парке Победы ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижская дума все еще обсуждает, где разместить фотовыставку, посвященную войне в Украине, которая сейчас находится в парке Победы, сообщил представитель Рижской думы Раймонд Грантс.

Памятник советским воинам в Пардаугаве огорожен, что лишило население доступа к фотовыставке, посвященной событиям войны в Украине. Грантс заявил, что место расположения выставки не будет изменено до воскресенья.

По словам Грантса, рассматривается один из дальнейших сценариев переноса фотовыставки в другое место в Риге, но решение еще не принято.

Галерея: Фотовыставка у памятника в Пардаугаве

Первоначально принять выставку хотело Лиепайское управление культуры Лиепаи, но вчера депутаты Лиепайского самоуправления решили не принимать выставку. Таким образом, возможность превращения выставки в передвижную пока не рассматривается.

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