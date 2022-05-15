Вс, 15.05.2022
Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город/ Игорь Терехов, мэр Харькова
Игорь Терехов, мэр Харькова

Бритни Спирс сообщила о выкидыше

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс рассказала, что пережила выкидыш.

Трагической новостью она поделилась с поклонниками в соцсетях. Бритни Спирс призналась, что они с женихом, Сэмом Асгари, ожидали появления на свет первенца. Но на раннем сроке беременности случился выкидыш. Звезда благодарит всех за поддержку в этот непростой для нее период.

Спирс заверила поклонников, что они будут продолжать стараться зачать ребенка.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back