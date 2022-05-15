Бритни Спирс сообщила о выкидыше

Трагической новостью она поделилась с поклонниками в соцсетях. Бритни Спирс призналась, что они с женихом, Сэмом Асгари, ожидали появления на свет первенца. Но на раннем сроке беременности случился выкидыш. Звезда благодарит всех за поддержку в этот непростой для нее период.