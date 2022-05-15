Инцидент в здании МИД Эстонии: водитель посла России нажал на кнопку пожарной сигнализации

В Министерстве иностранных дел пояснили Postimees, что им трудно сказать, знал ли водитель о том, что красная кнопка является пожарной сигнализацией, или понял ли он надписи на кнопке.

В министерстве уточнили, что кнопка, открывающая дверь, находится с другой стороны двери у стены, и сама по себе не исключена возможность того, что человек сразу ее не заметит. На видео с камеры наблюдения видно, что водитель российского посла растерялся, как открыть дверь, но паники не было.

"Исходя из разъяснений российского посольства и просмотренного видео, можно констатировать, что действия водителя не были преднамеренными и не имели злонамеренный характер в отношении МИД", — добавили в министерстве.