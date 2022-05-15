Вс, 15.05.2022
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Инцидент в здании МИД Эстонии: водитель посла России нажал на кнопку пожарной сигнализации

Водитель российского посла нажал на неправильную кнопку. ФОТО: Välsiministeerium

В апреле в Министерстве иностранных дел произошел инцидент, когда водитель российского посла был в замешательстве, как выйти из дверей министерства, и случайно нажал на кнопку пожарной сигнализации, пишет Rus.Postimees.

В Министерстве иностранных дел пояснили Postimees, что им трудно сказать, знал ли водитель о том, что красная кнопка является пожарной сигнализацией, или понял ли он надписи на кнопке.

В министерстве уточнили, что кнопка, открывающая дверь, находится с другой стороны двери у стены, и сама по себе не исключена возможность того, что человек сразу ее не заметит. На видео с камеры наблюдения видно, что водитель российского посла растерялся, как открыть дверь, но паники не было.

"Исходя из разъяснений российского посольства и просмотренного видео, можно констатировать, что действия водителя не были преднамеренными и не имели злонамеренный характер в отношении МИД", — добавили в министерстве.

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