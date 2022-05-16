Ночная потливость: причины и когда следует обращаться к врачу
В чем могут быть причины ночного потоотделения? В каких случаях это норма, а в каких - нет? Рассказывают Insider.com и "Чемпионат".
В чем могут быть причины ночного потоотделения? В каких случаях это норма, а в каких - нет? Рассказывают Insider.com и "Чемпионат".
Само по себе потоотделение - нормальная, жизненно важная функция. Выделение пота - основа механизма охлаждения. Нервная система автоматически запускает работу потовых желез при повышении температуры тела. Например, во время эмоциональных переживаний (в том числе эмоциональных сновидений), физической нагрузки, болезни или реакции на жару.
Однако если потоотделение слишком частое, то стоит обратить внимание на приведенные ниже факторы.
Не связанные с заболеваниями:
Связанные с заболеваниями:
В каких случаях излишнее потоотделение естественно?
Чрезмерная потливость при естественных гормональных изменениях - норма, когда это:
Помощь специалиста требуется, если:
Повышенное потоотделение может вызывать социальную неловкость, повысить уровень тревожности, а также стать признаком серьезной проблемы со здоровьем. Кроме того, слишком высокое потоотделение может вызвать болезненные проблемы с кожей и раздражения.
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