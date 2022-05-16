Ночная потливость: причины и когда следует обращаться к врачу

Само по себе потоотделение - нормальная, жизненно важная функция. Выделение пота - основа механизма охлаждения. Нервная система автоматически запускает работу потовых желез при повышении температуры тела. Например, во время эмоциональных переживаний (в том числе эмоциональных сновидений), физической нагрузки, болезни или реакции на жару.

Однако если потоотделение слишком частое, то стоит обратить внимание на приведенные ниже факторы.

Не связанные с заболеваниями:

температура и влажность в спальне;

слишком теплое одеяло;

материал одежды для сна (например, пижама из синтетики);

прием некоторых видов лекарств (антидепрессантов, инсулина, аспирина, резкая отмена психоактивных препаратов);

употребление определенных продуктов перед сном (жирная и острая пища, кофеин, табак, алкоголь).

Связанные с заболеваниями:

нарушения нервной системы (стресс и панические атаки, апноэ во время сна, гипертонический криз);

инфекционные, вирусные и бактериальные болезни, некоторые онкологические заболевания;

эндокринные патологии (например, диабет или ожирение).

В каких случаях излишнее потоотделение естественно?

Чрезмерная потливость при естественных гормональных изменениях - норма, когда это:

половое созревание;

беременность;

период после родов;

наступление менопаузы.

Помощь специалиста требуется, если:

вам кажется, что вы стали потеть намного больше, чем раньше (если потливость является уже постоянной проблемой, а не появляется временами);

потоотделение не связано с физическими упражнениями или жарой;

вы без усилий теряете вес;

потоотделение в основном происходит или усиливается ночью (особенно если ночная потливость приводит к промоканию постельного белья и одежды).

Повышенное потоотделение может вызывать социальную неловкость, повысить уровень тревожности, а также стать признаком серьезной проблемы со здоровьем. Кроме того, слишком высокое потоотделение может вызвать болезненные проблемы с кожей и раздражения.