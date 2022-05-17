Россия готовит закон об отказе исполнять решения ЕСПЧ. Что это изменит?

10 мая департамент исполнения решений ЕСПЧ Совета Европы опубликовал на своем сайте сообщение о том, что заявители, чьи дела против России суд в Страсбурге уже рассмотрел, могут продолжать предоставлять Комитету министров информацию о ходе исполнения судебных решений, включая выплату компенсаций.

Однако, контроль за этим процессом теперь может быть рассчитан лишь на далекое будущее.

Что с пересмотром приговоров?

Законопроект также предлагает исключение упоминаний ЕСПЧ из всех российских процессуальных кодексов. Сейчас они обязывают российские суды пересматривать приговоры и другие решения по делам заявителей, если ЕСПЧ признал их нарушающими Конвенцию.

ФОТО: BBC

Эту обязанность, впрочем, суды в России зачастую выполняют формально, отказываясь отменять приговоры - в том числе, по громким политическим делам, которые в Страсбурге признаны несправедливыми. Однако в целом механизм пересмотра в России пока действует. Его внедрение в российское законодательство было сложным и стало крупной победой правовой системы России. Теперь же это достижение будет полностью аннулировано.

При этом, как отмечает Коротеев, законодатели, исключив пересмотр на основании решений ЕСПЧ, не включили в число таких оснований решения Комитета ООН по правам человека, несмотря на то, что Конституционный суд РФ подтверждал соответствующую силу решений Комитета ООН.

Но и это еще не все. Парламентарии предлагают вычеркнуть из законодательства даже общие ссылки на практику ЕСПЧ. Сейчас базовая статья российского закона о компенсации за судебную волокиту требует от судов определять ее "с учетом принципов разумности, справедливости и практики ЕСПЧ" - то есть, опираясь на конкретные решения с четко указанными суммами выплат. После принятия поправок опираться суды будут лишь на абстрактные принципы "разумности и справедливости".

Заключенные в СИЗО потеряют возможность беспрепятственно жаловаться в ЕСПЧ - сейчас закон запрещает подвергать цензуре такие жалобы.

Теперь цензуру запретят для жалоб в некие "межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в соответствии с международными договорами Российской Федерации" - названия таких органов вместо четко указанного в законе ЕСПЧ в законопроекте не указаны.

Кто будет участвовать в рассмотрении дел против России?

Представлять правительство в делах по жалобам против России, которые продолжает рассматривать ЕСПЧ, уполномочена генеральная прокуратура.

Но генпрокурор Игорь Краснов еще в апреле заявил, выступая в Госдуме, что его ведомство прекратило взаимодействие со Страсбургом. В ЕСПЧ однажды это уже приводило к переносу слушаний, однако в целом отсутствие стороны государства-ответчика в процессе не мешает суду рассматривать дело.

По правилам ЕСПЧ, в составе палаты по рассмотрению дела против какого-либо государства есть судья, избранный от этой страны. Однако соблюдать его в российских делах уже получается не всегда.