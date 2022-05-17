Когда глаза режет и они слезятся: причины и лечение

Наиболее распространенными причинами синдрома сухого глаза являются:

1. Старение - после 40 лет уменьшается количество слез, выделяемых железами глаза, и изменяется состав слез.

2. Использование определенных медикаментов. Выделение слезы уменьшается из-за применения ряда различных медикаментов, таких как средства против насморка, средства от кашля и болеутоляющие, гормональные и психотропные препараты, антигистаминные средства, диуретики и глазные капли от глаукомы.

3. Хирургия глаза, например лазерная хирургическая коррекция зрения.

4. Занятия, требующие повышенных зрительных усилий, например, использование смарт-устройств, просмотр телевизора, рукоделие, чтение или вождение автомобиля в течение длительного периода времени.

5. Факторы окружающей среды, такие как пыль, раздражители, дым, сухой воздух, ветер или воздушные кондиционеры.

"Предотвратить симптомы синдрома сухого глаза помогут увлажняющие средства - "искусственные слезы", которые по составу аналогичны настоящим слезам и позволяют восстановить уровень влаги в глазах. Вы можете выбрать разные типы капель, в зависимости от того, как часто вам нужно их использовать. Также рекомендуется позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха в помещениях, где вам приходится находиться регулярно, а также пересмотреть меню. Жирные кислоты омега-3 улучшают работу слезных желез, поэтому в рацион следует включить жирную рыбу, льняное семя, орехи и семена чиа. Кроме того, вы также можете использовать рыбий жир", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Усиленное слезоотделение

При изменении количества и качества слез возможна и другая крайность - чрезмерное слезоотделение, что может указывать на аллергическую реакцию, раздражение или инфекцию. Чтобы бороться с симптомами слезотечения, важно точно определить причину.

Наиболее распространенными причинами слезоточивости глаз являются:

1. Конъюнктивит или воспаление слизистой оболочки глаза. Заболевание характеризуется слезотечением, гиперемией, покраснением век и выделениями из глаз. Конъюнктивитом чаще всего заражаются при прикосновении к глазам немытыми руками, что приводит к попаданию инфекции в глаза. Воспаление очень заразно, поэтому важно соблюдать меры предосторожности - тщательно следить за гигиеной, регулярно проветривать помещение, не пользоваться чужими полотенцами и косметикой, а после прикосновения к глазам обязательно вымыть руки. Выделения из глаз следует регулярно очищать ватным тампоном, смоченным физиологическим раствором или кипяченой водой, также можно использовать крепкий чайный настой. "По согласованию с фармацевтом также возможно использование различных видов дезинфицирующих глазных капель или мазей для лечения конъюнктивита. Следует учитывать, что, если конъюнктивит имеет бактериальное происхождение, одни натуральные средства не помогут - в таком случае необходимо будет обратиться к врачу", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.