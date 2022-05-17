Вт, 17.05.2022
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Когда глаза режет и они слезятся: причины и лечение

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock/ALPA PROD

Слезы обычно считают реакцией организма на эмоциональное переживание, но на самом деле их функции гораздо шире. Ежедневно глаза постоянно выделяют небольшое количество слез, образуя слезную пленку, которая увлажняет и защищает их. Если слезоотделение не работает должным образом, т. е. слез слишком много или слишком мало, возникает дискомфорт и значительное ухудшение качества жизни человека. 

Каковы наиболее распространенные причины сухости глаз и слезотечения и как уменьшить их неприятные симптомы, объясняет Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.

Поверхность человеческого глаза покрыта специальной слезной пленкой, которая обеспечивает постоянное увлажнение глаза и защиту от различных посторонних предметов, таких как пыль и другие мелкие частицы. Входящие в состав слез вещества также снижают вредное воздействие различных бактерий и риск инфекций, слезы снабжают роговицу глаза кислородом, а также защищают ее от высыхания. Слезные железы, расположенные в веках, обеспечивают постоянное выделение слезы - при моргании слезная пленка регенерирует и равномерно покрывает поверхность роговицы. На качество слезной пленки и степень высвобождения слезы влияет множество факторов, в том числе возраст человека, болезнь, используемые лекарства, зрительное напряжение, воздействие различных раздражителей и многое другое. Под влиянием этих факторов слез может выделяться слишком мало, вызывая сухость глаза, или, наоборот, повышенное выделение, что вызывает слезотечение.

Синдром сухого глаза

"В случае, когда глаза моргают недостаточно часто, не образуется полноразмерная слезная пленка или изменяется химический состав слез, может развиться синдром сухого глаза - состояние, характеризующееся ощущением рези, сухости, песка или инородного тела. в глаза. В случае синдрома сухого глаза могут быть жалобы на утомляемость и боль в глазах, а глаза могут быть воспаленными, красными и зудящими. При ярком свете, холодной и ветреной погоде глаза могут стать более слезоточивыми, при этом не обеспечивая достаточного увлажнения из-за неполноценного состава слез. Также можно наблюдать затуманивание глаз и повышенную чувствительность к свету", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Наиболее распространенными причинами синдрома сухого глаза являются:

1. Старение - после 40 лет уменьшается количество слез, выделяемых железами глаза, и изменяется состав слез.

2. Использование определенных медикаментов. Выделение слезы уменьшается из-за применения ряда различных медикаментов, таких как средства против насморка, средства от кашля и болеутоляющие, гормональные и психотропные препараты, антигистаминные средства, диуретики и глазные капли от глаукомы.

3. Хирургия глаза, например лазерная хирургическая коррекция зрения.

4. Занятия, требующие повышенных зрительных усилий, например, использование смарт-устройств, просмотр телевизора, рукоделие, чтение или вождение автомобиля в течение длительного периода времени.

5. Факторы окружающей среды, такие как пыль, раздражители, дым, сухой воздух, ветер или воздушные кондиционеры.

"Предотвратить симптомы синдрома сухого глаза помогут увлажняющие средства - "искусственные слезы", которые по составу аналогичны настоящим слезам и позволяют восстановить уровень влаги в глазах. Вы можете выбрать разные типы капель, в зависимости от того, как часто вам нужно их использовать. Также рекомендуется позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха в помещениях, где вам приходится находиться регулярно, а также пересмотреть меню. Жирные кислоты омега-3 улучшают работу слезных желез, поэтому в рацион следует включить жирную рыбу, льняное семя, орехи и семена чиа. Кроме того, вы также можете использовать рыбий жир", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Усиленное слезоотделение

При изменении количества и качества слез возможна и другая крайность - чрезмерное слезоотделение, что может указывать на аллергическую реакцию, раздражение или инфекцию. Чтобы бороться с симптомами слезотечения, важно точно определить причину.

Наиболее распространенными причинами слезоточивости глаз являются:

1. Конъюнктивит или воспаление слизистой оболочки глаза. Заболевание характеризуется слезотечением, гиперемией, покраснением век и выделениями из глаз. Конъюнктивитом чаще всего заражаются при прикосновении к глазам немытыми руками, что приводит к попаданию инфекции в глаза. Воспаление очень заразно, поэтому важно соблюдать меры предосторожности - тщательно следить за гигиеной, регулярно проветривать помещение, не пользоваться чужими полотенцами и косметикой, а после прикосновения к глазам обязательно вымыть руки. Выделения из глаз следует регулярно очищать ватным тампоном, смоченным физиологическим раствором или кипяченой водой, также можно использовать крепкий чайный настой. "По согласованию с фармацевтом также возможно использование различных видов дезинфицирующих глазных капель или мазей для лечения конъюнктивита. Следует учитывать, что, если конъюнктивит имеет бактериальное происхождение, одни натуральные средства не помогут - в таком случае необходимо будет обратиться к врачу", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

2. Аллергия или конъюнктивит аллергического происхождения, характеризующийся покраснением и зудом глаз, повышенным слезотечением, насморком и чиханием. Наиболее распространенными аллергенами являются домашняя пыль, пылевые клещи, шерсть домашних животных, плесень, продукты питания, косметика и пыльца различных деревьев, цветов и трав. Хотя самый эффективный способ борьбы с аллергенами - избегать их, это не всегда возможно, поэтому могут помочь таблетки от аллергии и глазные капли.

3. Вирусное заболевание или конъюнктивит вирусного происхождения. При первых симптомах простуды часто воспаляются и слезятся глаза - в этом случае повышенное слезотечение вызвано воспалением, вызванным вирусом, а симптомы наблюдаются при различных сезонных вирусах, гриппе, а также Covid-19. Глаза следует промывать несколько раз в день, используя комбинацию противопростудных препаратов и антигистаминных средств.

4. Неподходящие очки или контактные линзы. Слезотечению глаз могут способствовать даже небольшие неточности в коррекции зрения. Если зрение напряжено, глаза напрягаются, они становятся сухими и чаще слезятся.

5. В глаз попало инородное тело. При попадании предмета в глаз слезотечение является как бы защитной реакцией - таким образом пытаясь как можно быстрее промыть инородное тело. Важно быстро промыть глаза водой или увлажняющими глазными каплями - как только инородное тело исчезнет, слезотечение прекратится.

6. Сужение слезного канала. Слезный канал соединяет глаз со слезным мешочком и далее с носом, куда направляются слезы. Чрезмерное слезотечение может возникнуть, если канал нарушен. Сужение канала чаще встречается у пожилых людей, но иногда развивается и после воспаления или травмы глаза. В этом случае лучшим решением будет обращение к врачу - слезный канал

7. Механическое раздражение, такое как ветер, песок, пыль или яркий солнечный свет. Солнцезащитные очки или защитные очки помогут предотвратить слезоточивость.

"Хотя симптомы раздражения глаз и дискомфорта могут быть схожими, лечение часто зависит от причины раздражения. Лучше всего при появлении первых симптомов обратиться за советом к фармацевту. Следует отметить, что в серьезных случаях, таких как подозрение на бактериальный конъюнктивит, целесообразно обратиться к врачу в течение первых двух дней, а в остальных случаях целесообразно обратиться за медицинской помощью, если неприятные ощущения не проходят в течение трех-трех дней", - говорит фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

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