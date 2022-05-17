Переговоры Украины и России приостановлены. Комментарии сторон

Предыдущая встреча украинских и российских дипломатов состоялась в Турции в конце марта, после чего Москва заявляла о продолжении переговоров в удаленном режиме, а после - о их саботировании киевской стороной. В Украине настаивают на переговорах на президентском уровне.

Украина

"Однако он [переговрный процесс] будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский", - заявил Подоляк, добавив, что его страна не собирается отказываться от чего-либо, "чтобы сохранить Путину лицо".

Россия

"Нет, переговоры не продолжаются, - сказал Руденко. - Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде [переговоры не продолжаются]".

Сергей Лавров же в своем выступлении на марафоне "Новые горизонты" сообщил, что "у нас было двадцать лет, с тех пор как Запад пошел на подготовку инструментов, включая использование НАТО и Украины для сдерживания России. И все эти годы мы настаивали на переговорах, но нас игнорировали. Поэтому сейчас мы уже будем решать задачи в зависимости от того, как мы их видим. Всегда, подчеркну, будучи готовыми решать гуманитарные вопросы".