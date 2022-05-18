Ср, 18.05.2022
öö Угадаете, что это значит на эстонском?
Угадаете, что это значит на эстонском?

Стилист рассказала, что делает образ визуально дорогим

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Subbotina Anna

Эстонский стилист Ольга Быкова дала модные советы всем, кто хочет зрительно сделать свой образ более дорогим и презентабельным, пишет Limon.ee.

 
Что делает аутфит визуально дорогим? Вовсе не цена, как многие привыкли считать. Тогда что же? Давайте я вам отвечу.
 
Современный крой и фасон
Это основное и самое важное. Сколько бы ни стоила та или иная вещь, если она имеет устаревший крой и фасон, то выглядеть будет НЕ дорого, НЕ статусно. Это касается и дизайна драгоценностей.
 
Фурнитура
Обращайте внимание на такие детали, это вовсе не мелочи. Пуговицы, молнии, камни, бусины - все это очень сильно либо преображает вещь и визуально делает ее "дорогой", либо ровно наоборот.
 
Качество ткани
Не все даже натуральные по составу ткани выглядят дорого и презентабельно. И даже полиэстер полиэстеру рознь. Тут нужна насмотренность.
 
Состояние вещей
Даже самая дорогая вещь, покрытая катышками, будет смотреться не очень хорошо.
 
Аксессуарная группа
Именно аксессуары дополняют и делают аутфит визуально дорогим и статусным. Поэтому они точно не должны быть отголосками прошлого. Это не обязательно сегмент люкс - масс-маркет также предоставляет широкий выбор хорошей аксессуарной группы, которая сделает весь ваш образ!

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