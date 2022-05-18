Стилист рассказала, что делает образ визуально дорогим

Современный крой и фасон

Это основное и самое важное. Сколько бы ни стоила та или иная вещь, если она имеет устаревший крой и фасон, то выглядеть будет НЕ дорого, НЕ статусно. Это касается и дизайна драгоценностей.

Фурнитура

Обращайте внимание на такие детали, это вовсе не мелочи. Пуговицы, молнии, камни, бусины - все это очень сильно либо преображает вещь и визуально делает ее "дорогой", либо ровно наоборот.

Качество ткани

Не все даже натуральные по составу ткани выглядят дорого и презентабельно. И даже полиэстер полиэстеру рознь. Тут нужна насмотренность.

Состояние вещей

Даже самая дорогая вещь, покрытая катышками, будет смотреться не очень хорошо.

Аксессуарная группа