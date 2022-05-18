Фактомат ⟩ СМИ России врут о долговой яме, куда Украину якобы загонит ленд-лиз США

С программой ленд-лиза для Украины будет ускорена доставка важного военного оборудования и других критически необходимых поставок, сокращая бюрократические процедуры. Основой этой программы является программа ленд-лиза времен Второй мировой войны, которая помогала Европе противостоять нацистской Германии.

Президент США Джо Байден 9 мая подписал соответствующий закон, названный "Акт о защите демократии Украины 2022", и его целью является помощь Украине в борьбе с военными силами России. Естественно, что ленд-лиз вызвал волнение у пропагандистов Кремля.

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Комментируя проект ленд-лиза США, российские пропагандисты поспешили сообщить, что это очередной инструмент, с помощью которого США увеличивают свое военное присутствие в Украине и который в то же время создаст для Украины почти невыносимую долговую нагрузку.

В качестве примера пропагандисты упомянули программу Второй мировой войны, за поставки в рамках которой Россия как преемник обязательств СССР прекратила платить только в 2006 году.

Говоря о неизбежной долговой яме, российские пропагандисты либо не понимают, либо притворяются, что не понимают, что такое ленд-лиз.

Во время Второй мировой войны американские союзники в ходе программы ленд-лиза доставляли оружие, боеприпасы, продукты питания, медицинское оборудование и стратегическое сырье.

Военное оборудование, которое в боевых условиях было использовано или уничтожено, списывается, что означает, что оно фактически предоставляется безвозмездно. Остальное полученное оборудование союзникам после окончания войны нужно было вернуть США или же возвратить в США стоимость этого оборудования, оставив соответствующие вещи себе.

В случае Украины долговые обязательства могут возникнуть только в том случае, если после окончания войны Украина захочет оставить в своей собственности доставленное из США оборудование.

Это правда, что Россия за ленд-лиз Второй мировой войны закончила выплаты только в 2006 году, но это не означает, что эти долговые обязательства были настолько объемными, что для их погашения понадобилось полвека.

Всю полученную от США военную технику СССР после Второй мировой войны списал, и США не просили возвращать средства.

Оставшееся во владении СССР оборудование, которое используется для мирных целей, США оценили в 2,6 млрд долларов, но СССР с этим не согласился, посчитав, что стоимость оборудования - 170 млн долларов. Обе стороны продолжали спорить об этом до 1972 года, когда страны договорились до цены в 722 млн долларов, сообщает российское издание The Insider.

В 1972 и 1973 годах СССР заплатил 48 млн долларов, но после этого платежи были остановлены, потому США ввели неблагоприятные для СССР торговые условия.

С тех пор выплаты по ленд-лизу были заморожены. Они возобновились после 1990 года с заключением нового соглашения. Так и создалась ситуация, в которой Россия завершила выплаты по ленд-лизу Второй мировой войны только в 2006 году.