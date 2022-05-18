Павел Прилучный улетел на море с молодой актрисой
Российский актер Павел Прилучный отправился на отдых со своей коллегой по сериалу. Теперь фанаты гадают, является ли спутница артиста его новой возлюбленной.
Российский актер Павел Прилучный отправился на отдых со своей коллегой по сериалу. Теперь фанаты гадают, является ли спутница артиста его новой возлюбленной.
34-летняя звезда сериалов Павел Прилучный спровоцировал слухи о новом романе. Актер разместил в Instagram пост, в котором говорит, что улетает на море вместе с актрисой Зепюр Брутян.
"Кто много работал, тот заслужил отдых) мы ненадолго)", - подписал пост Прилучный.
Такое же фото появилось и в Instagram актрисы Зепюр Брутян, а подписала она его так: "В добрый путь! Пожелайте нам мягкой посадки".
Это не первый раз, когда коллеги по сериалу замечены вместе. Так, в январе прошлого года предметом обсуждения стал пост Брутян, в котором она поблагодарила Прилучного за поддержку и любовь.
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