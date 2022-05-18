Чт, 19.05.2022
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о девочке, застрявшей в дверях трамвая

Павел Прилучный улетел на море с молодой актрисой

Павел Прилучный ФОТО: скриншот видео

Российский актер Павел Прилучный отправился на отдых со своей коллегой по сериалу. Теперь фанаты гадают, является ли спутница артиста его новой возлюбленной.

34-летняя звезда сериалов Павел Прилучный спровоцировал слухи о новом романе. Актер разместил в Instagram пост, в котором говорит, что улетает на море вместе с актрисой Зепюр Брутян.

"Кто много работал, тот заслужил отдых) мы ненадолго)", - подписал пост Прилучный.

Такое же фото появилось и в Instagram актрисы Зепюр Брутян, а подписала она его так: "В добрый путь! Пожелайте нам мягкой посадки".

Это не первый раз, когда коллеги по сериалу замечены вместе. Так, в январе прошлого года предметом обсуждения стал пост Брутян, в котором она поблагодарила Прилучного за поддержку и любовь.

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