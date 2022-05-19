Организаторы шествия за снос памятника в Пардаугаве выдвинули требования к властям
Организаторы марша "За избавление от советского наследия" выдвинули ряд требований к президенту, Сейму и правительству.
Организаторы марша "За избавление от советского наследия" выдвинули ряд требований к президенту, Сейму и правительству.
Организаторы требуют срочной идентификации и демонтажа всех памятников и мемориалов СССР или России. Также они требуют изменить названия улиц и площадей на всей территории Латвии, относящиеся к советским чиновникам.
А также закон, запрещающий выдвижение кандидатур, которые поддерживают агрессию России против Украины, на должности в государственных учреждениях,
"Мы сделаем все возможное, чтобы Латвия стала страной, основанной на европейских ценностях и взращивающей свою уникальную идентичность", - заявили организаторы мероприятия.
Организаторы приглашают латышских патриотов в том числе тех, чей родной язык не латышский, но уважающих латышские ценности, принять участие в шествии от памятника Свободы к памятнику в парке Победы, где выступят латышские патриоты и общественные деятели.
В мероприятии примут участие фольклорные коллективы, латышские хоры, учащиеся Школы барабанщиков Анджея Грауда, Igo, Виктор Земгалс, группы Dzelzs vilks и Pērkons.
Мероприятие продлится до 20:30, ведущими будут Интарс Решетинс и Ральф Эйландс.
Предполагается, что в мероприятии могут принять участие 5000 участников.
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