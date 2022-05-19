Организаторы шествия за снос памятника в Пардаугаве выдвинули требования к властям

Организаторы требуют срочной идентификации и демонтажа всех памятников и мемориалов СССР или России. Также они требуют изменить названия улиц и площадей на всей территории Латвии, относящиеся к советским чиновникам.

Необходимо разработать и принять закон о выдворении из Латвии и лишении гражданства лиц, нелояльных Латвийскому государству.

А также закон, запрещающий выдвижение кандидатур, которые поддерживают агрессию России против Украины, на должности в государственных учреждениях,

"Мы сделаем все возможное, чтобы Латвия стала страной, основанной на европейских ценностях и взращивающей свою уникальную идентичность", - заявили организаторы мероприятия.

Организаторы приглашают латышских патриотов в том числе тех, чей родной язык не латышский, но уважающих латышские ценности, принять участие в шествии от памятника Свободы к памятнику в парке Победы, где выступят латышские патриоты и общественные деятели.

В мероприятии примут участие фольклорные коллективы, латышские хоры, учащиеся Школы барабанщиков Анджея Грауда, Igo, Виктор Земгалс, группы Dzelzs vilks и Pērkons.

Мероприятие продлится до 20:30, ведущими будут Интарс Решетинс и Ральф Эйландс.

Предполагается, что в мероприятии могут принять участие 5000 участников.