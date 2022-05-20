Влажность в квартире советских времен - чем это грозит?

Многие жители, ремонтируя квартиры косметически, предпочли неэстетичное отверстие вентиляционного канала в стене закрыть отделкой или задвинуть мебелью, не задумавшись, что это останавливает циркуляцию в помещении и во всей квартире. Такая ситуация иногда видна и в реновированных зданиях, где строители зашили вентиляционные отверстия снаружи здания. Еще эти отверстия используют птицы, оборудуя там гнезда.

Во время ремонта в квартирах меняют двери, и нередко под ними не оставляют щель, позволяющую циркулировать воздуху по всей квартире. Еще одна актуальная в наши дне тенденция - стеклопакеты. Если в квартире все естественные каналы вентиляции ликвидированы и старые окна заменены на герметически закрывающиеся новые, которые жители умудряются даже заклеивать, помещение закрывается герметично и становится своеобразной теплицей. Наблюдаются даже ситуации, когда в свежеотремонтированной квартире, в реновированном здании внезапно начинают вздуваться рамы и двери стеклопакетов, а также отклеиваются обои. Это связано с тем, что квартира насыщена влагой, которая не уходит.

Еще одна проблема - тонкие и даже треснувшие внешние стены зданий советских времен, которые уже не могут удерживать тепло, в результате чего в холодное время теплый воздух в помещениях соприкасается с холодными стенами здания и образуется конденсат, повышающий относительную влажность в помещениях.

Вода скапливается и внутри строительных материалов или просачивается в помещение. Результат - некачественный воздух, дискомфорт и плесневый грибок. Большая проблема построенных в советское время жилых зданий - неотремонтированные крыши, которые текут и во время сильных ливней могут затапливать даже квартиры верхних этажей. Не ремонтируются также трубы водоснабжения и канализации. Еще хуже, если фундамент здания находится во влаге, подвалы затапливает или их затрагивают грунтовые воды. Влага из основания здания "поднимается" выше по стенам, и это не только снижает крепкость и устойчивость конструкций здания, но и повышает уровень влажности в помещениях, создавая условия для роста плесневого грибка.

Разрушает даже бетон

Видимые последствия повышенной влажности - некрасивая, черная плесень с характерным для нее запахом. Мы ее видим, вдыхаем и поэтому стараемся ликвидировать, но в это время влажность наносит реальный вред зданию и снижает его время потенциального использования. Это мы обычно не видим и даже не задумываемся о долгосрочных последствиях. Как указывает доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Биршс: