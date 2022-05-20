Пт, 20.05.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Влажность в квартире советских времен - чем это грозит?

ФОТО: Shutterstock

Один из негативных аспектов климата Латвии - высокий уровень влажности большую часть года. Это в свою очередь создает дополнительные проблемы в уже и так устаревшем фонде жилых зданий, особенно в зданиях, построенных в советские годы, так как они часто не реновинованы и изношены. Текущие крыши и трубы, влажные подвалы, отсутствующая вентиляция и конденсат приводят к появлению плесени и даже способствуют распространению туберкулеза.

Заклеенные окна

Нужно отметить, что повышенная влажность и развитие плесени - проблема не только домов, построенных в советское время, однако из слов опрошенных экспертов исходит, что именно в этих зданиях эти проблемы встречаются чаще. К построенным в наши дни зданиям относится целый ряд правил, которые регулируют, например, стандарты пожарной безопасности, отопления и вентиляции, которых 40 лет назад не было. В построенных в советское время жилых зданиях оборудована вентиляция: в меньших квартирах - в санитарном узле и на кухне, в крупных (более чем три комнаты) - и в какой-то из комнат. В свою очередь окна вставлены со специально предусмотренным отверстием, чтобы в квартиру мог заходить и выходить свежий воздух. Под дверями были щели, чтобы воздух в помещениях циркулировал.

В советское время влага и плесень не были проблемой - как и сейчас в современных новых проектах. Проблемы в этих зданиях начались с их устареванием. Часть вины должна взять на себя и неправильно проведенная реновация зданий. С ходом времени в старых зданиях свой срок отслужили вентиляционные системы, и, если жителям не хватает средств, которые вкладывать в реновацию здания, помещения не вентилируются вообще.

Многие жители, ремонтируя квартиры косметически, предпочли неэстетичное отверстие вентиляционного канала в стене закрыть отделкой или задвинуть мебелью, не задумавшись, что это останавливает циркуляцию в помещении и во всей квартире. Такая ситуация иногда видна и в реновированных зданиях, где строители зашили вентиляционные отверстия снаружи здания. Еще эти отверстия используют птицы, оборудуя там гнезда.

Во время ремонта в квартирах меняют двери, и нередко под ними не оставляют щель, позволяющую циркулировать воздуху по всей квартире. Еще одна актуальная в наши дне тенденция - стеклопакеты. Если в квартире все естественные каналы вентиляции ликвидированы и старые окна заменены на герметически закрывающиеся новые, которые жители умудряются даже заклеивать, помещение закрывается герметично и становится своеобразной теплицей. Наблюдаются даже ситуации, когда в свежеотремонтированной квартире, в реновированном здании внезапно начинают вздуваться рамы и двери стеклопакетов, а также отклеиваются обои. Это связано с тем, что квартира насыщена влагой, которая не уходит.

Еще одна проблема - тонкие и даже треснувшие внешние стены зданий советских времен, которые уже не могут удерживать тепло, в результате чего в холодное время теплый воздух в помещениях соприкасается с холодными стенами здания и образуется конденсат, повышающий относительную влажность в помещениях.

Вода скапливается и внутри строительных материалов или просачивается в помещение. Результат - некачественный воздух, дискомфорт и плесневый грибок. Большая проблема построенных в советское время жилых зданий - неотремонтированные крыши, которые текут и во время сильных ливней могут затапливать даже квартиры верхних этажей. Не ремонтируются также трубы водоснабжения и канализации. Еще хуже, если фундамент здания находится во влаге, подвалы затапливает или их затрагивают грунтовые воды. Влага из основания здания "поднимается" выше по стенам, и это не только снижает крепкость и устойчивость конструкций здания, но и повышает уровень влажности в помещениях, создавая условия для роста плесневого грибка.

Разрушает даже бетон

Видимые последствия повышенной влажности - некрасивая, черная плесень с характерным для нее запахом. Мы ее видим, вдыхаем и поэтому стараемся ликвидировать, но в это время влажность наносит реальный вред зданию и снижает его время потенциального использования. Это мы обычно не видим и даже не задумываемся о долгосрочных последствиях. Как указывает доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Биршс:

"Все материалы плохо переносят повышенную влажность, особенно это можно сказать о дереве, которое во влажности плесневеет и разрушается гнилостными бактериями. ДСП (на ранней стадии производства) во влажности выделяет клей формальдегидной смолы, который создает ядовитые газообразные вещества. Металлы ржавеют, пластмасса быстрее устаревает. Бетон, если через него происходит миграция влаги, вымывается. В результате всего этого конструкции здания медленно теряют свои особенности прочности и крепости - они медленно разрушаются внутри. Гидроизоляция устаревает и разрушается водой под давлением".

По словам Биршса, в контексте жилых домов советских времен плохие показатели в плане повышенной влажности - в железобетонных панельных домах, находящихся в Агенскалнских соснах. Немного менее выражены эти проблемы в домах из силикатного кирпича, например, в пятиэтажных домах 318-й и 317-й серий, а также в пяти - девятиэтажных кирпичных домах и десятиэтажных домах. Параметры помещений значительно улучшились, когда начали строить крупнопанельные дома на базе легкого бетона, например, здания 467-й и 602-й серий, а также смешанные кирпично-панельные дома (103-я и 104-я серии). Хорошие показатели и у легкобетонных зданий 119-й серии.

"Нужно сказать, что влага в построенных в советское время жилых домах встречается действительно чаще, так как у зданий меньшие помещения, в них небольшое количество квадратных метров на каждого жителя, ниже потолки, плохая вентиляция и воздухообмен. У них не утеплены внешние стены, кроме того, в них много элементов из ДСП",

- поясняет Юрис Биршс. Все упомянутое приводит к тому, что в помещениях не циркулирует воздух и не выводится влага, которую создаем мы сами. Влагу создает, например, приготовление еды, поход в душ или ванну, стирка белья и его сушка в квартире.

Одна семья в день может создать более 10 литров водяного пара, который, если его не вывести из помещения, остается на поверхностях, стенах и мебели и становится благоприятной средой для плесневого грибка.

Вред для здоровья

Под внутренним климатом квартиры подразумеваются показатели воздушной среды. Хороший климат в помещении, в котором мы находимся, снижает риск заболевания человека, создает комфорт, а также увеличивает трудоспособность. Повышенная влага в помещениях - главная причина роста плесневого грибка, что в свою очередь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Влага - единственный фактор, который человек может регулировать сам, так как веществ для корма микроорганизмов в месте, где живет человек, хватит всегда, в свою очередь температура, комфортная для жизни человека, нравится и грибкам, бактериям и вирусам. Для роста микроорганизмов в зданиях необходима температура воздуха амплитудой в 5-50 градусов.

По словам заведующей отделением дифференциальной диагностики туберкулеза и болезней легких Рижской восточной клинической университетской больницы, сертифицированного пневмонолога и аллерголога Инеты Грисле, если в квартире появилась плесень, то это серьезная проблема, которую нельзя оставлять без внимания.

"Так как в Латвии умеренный и влажный климат, нужно уделить внимание тому, как велика влажность в квартире, так как достаточно 40-60%. Если воздух в квартире будет более влажным и теплым, могут размножиться пылевые клещи, в свою очередь, если воздух более влажный и холодный, то может появиться плесень. У каждого аллергена - своя излюбленная среда, в которой он развивается.

Если долго жить во влажной и прохладной среде, возникают болезни дыхательных путей - насморк, бронхит, бронхиальная астма. Эта среда очень нравится плесневому гребку, и он быстро размножается.

Симптомы болезни обычно развиваются постепенно и часто объясняются простудой или вирусными инфекциями. И только после проведения исследования причиной оказывается аллергия на плесень. Но это могут быть и тяжелые приступы астмы, даже только лишь при заходе в помещения с плесенью", - рассказывает о влиянии плесени на здоровье доктор Грисле. Она упоминает и очень серьезную болезнь, которой нравятся влажные помещения - туберкулез.

И туберкулезная бактерия, которой не нравится солнечный свет, живет во влажных местах. Туберкулез - капельная инфекция, которая распространяется по воздуху от одного человека к другому. Если жить в тесноте и не проветривать помещения, то возможность заразиться очень высока".

Как и строительный эксперт Юрис Бришс, и доктор Грисле указывает на закономерности между конкретными проблемами со здоровьем и условиями по месту жительства: "Да, часто приходится выслушивать пациентов, которые жалуются на почерневшие стены и потолки. И их одежда насыщена запахом плесени. Если распросить поподробнее, появляется связь симптомов с конкретными условиями жизни".

Откройте окна!

Самое дешевое и простое решение для снижения повышенной влажности в жилых помещениях - проветривание. Летом это не проблема, так как на улице тепло и окна можно держать открытыми. К сожалению, большую часть года Латвия не радует летней погодой. Весна и осень влажные, зима - холодная и влажная, и это создает идеальные условия для роста плесени и других микроорганизмов в помещениях.

В качестве самого простого решения специалисты рекомендуют часто проветривать помещения - хотя бы на несколько минут, чтобы произошел воздухообмен.

Конечно, в здании, в котором есть серьезная проблема с влагой, этого не хватит. К сожалению, решение зависит от толщины кошелька жителей дома. В идеальном варианте здание стоило бы правильно реновировать. В экономическом варианте - помещения нужно проветривать, обрабатывать особыми антигрибковыми препаратами и снижать создающую влагу источники.

Строительный эксперт Юрис Биршс рекомендует устранять основные факты, повышающие влажность, следующим образом:

  • проблемы наружных стен, когда на них конденсируется теплый, но влажный воздух, можно решить, утеплив наружные стены изнутри мягкими древесноволокнистыми плитами, на которые наносят джутовую сетку и оштукатуривают тонкой декоративной штукатуркой,
  • нехватку вентиляции можно решить, вмонтировав в раму стеклопакетов вентиляционные решетки AERECO,
  • для предотвращения влажности стен торцевых фасадов домов (очень часто жильцы именно крайних квартир советских домов жалуются на повышенную влажность и плесень на внешней части фасада стены квартиры) рекомендуется утеплить внешнюю стену, но, если это невозможно, то утеплить стену изнутри,
  • главное - улучшить вентиляцию помещений и снизить нагрузку влажности, что означает, например, не сушить белье в открытом помещении. Эксперт также рекомендует не перегревать квартиру. Важна также изоляция труб и антикоррозийная обработка. Важно приведение в порядок подвалов здания, правильный ремонт крыши, в том числе внутренняя вентиляция крыши и обеспечение теплоизоляции чердачного перекрытия, а также проветривание помещения чердака.
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Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды

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