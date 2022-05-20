Влажность в квартире советских времен - чем это грозит?

Многие жители, ремонтируя квартиры косметически, предпочли неэстетичное отверстие вентиляционного канала в стене закрыть отделкой или задвинуть мебелью, не задумавшись, что это останавливает циркуляцию в помещении и во всей квартире. Такая ситуация иногда видна и в реновированных зданиях, где строители зашили вентиляционные отверстия снаружи здания. Еще эти отверстия используют птицы, оборудуя там гнезда.
Во время ремонта в квартирах меняют двери, и нередко под ними не оставляют щель, позволяющую циркулировать воздуху по всей квартире. Еще одна актуальная в наши дне тенденция - стеклопакеты. Если в квартире все естественные каналы вентиляции ликвидированы и старые окна заменены на герметически закрывающиеся новые, которые жители умудряются даже заклеивать, помещение закрывается герметично и становится своеобразной теплицей. Наблюдаются даже ситуации, когда в свежеотремонтированной квартире, в реновированном здании внезапно начинают вздуваться рамы и двери стеклопакетов, а также отклеиваются обои. Это связано с тем, что квартира насыщена влагой, которая не уходит.
Еще одна проблема - тонкие и даже треснувшие внешние стены зданий советских времен, которые уже не могут удерживать тепло, в результате чего в холодное время теплый воздух в помещениях соприкасается с холодными стенами здания и образуется конденсат, повышающий относительную влажность в помещениях.
Вода скапливается и внутри строительных материалов или просачивается в помещение. Результат - некачественный воздух, дискомфорт и плесневый грибок. Большая проблема построенных в советское время жилых зданий - неотремонтированные крыши, которые текут и во время сильных ливней могут затапливать даже квартиры верхних этажей. Не ремонтируются также трубы водоснабжения и канализации. Еще хуже, если фундамент здания находится во влаге, подвалы затапливает или их затрагивают грунтовые воды. Влага из основания здания "поднимается" выше по стенам, и это не только снижает крепкость и устойчивость конструкций здания, но и повышает уровень влажности в помещениях, создавая условия для роста плесневого грибка.
Видимые последствия повышенной влажности - некрасивая, черная плесень с характерным для нее запахом. Мы ее видим, вдыхаем и поэтому стараемся ликвидировать, но в это время влажность наносит реальный вред зданию и снижает его время потенциального использования. Это мы обычно не видим и даже не задумываемся о долгосрочных последствиях. Как указывает доктор технических наук, строительный эксперт Юрис Биршс:
"Все материалы плохо переносят повышенную влажность, особенно это можно сказать о дереве, которое во влажности плесневеет и разрушается гнилостными бактериями. ДСП (на ранней стадии производства) во влажности выделяет клей формальдегидной смолы, который создает ядовитые газообразные вещества. Металлы ржавеют, пластмасса быстрее устаревает. Бетон, если через него происходит миграция влаги, вымывается. В результате всего этого конструкции здания медленно теряют свои особенности прочности и крепости - они медленно разрушаются внутри. Гидроизоляция устаревает и разрушается водой под давлением".