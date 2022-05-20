Фото, видео ⟩ Митинг за снос памятника в Пардаугаве собрал тысячи участников; задержаны 3 человека

Видео: Мужчина оскорбляет участников шествия

К 18:40 стало понятно, что шествие очень растянулось: пока одни участники входят на мост, другие подходили к сцене в парке.

Оказалось организаторы мероприятия подготовили различные музыкальные сюрпризы и поздравления, например, на Каменном мосту участников марша приветствовали фольклорный ансамбль и ансамбль народного танца.

Государственная полиция в Twitter показала, как выглядит улица с участниками шествия с высоты птичьего полета:

Gājiens no Brīvības pieminekļa līdz Sakuras dārzam ir sācies. Valsts policija ir notikuma vietā un kā jau iepriekš ziņots, uzrauga sabiedrisko kārtību un drošību.

*Foto uz pulksten 18.10. pic.twitter.com/IrcA310XwK — Valsts policija (@Valsts_policija) May 20, 2022

Галерея: Шествие с высоты птичьего полета

Галерея: Люди на Каменном мосту

Фото: участники двинулись через Старую Ригу

Участники акции ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Видео: Участники развернули большой флаг Латвии и пронесли по улицам города

Видео: Атмосфера праздника на шествии

Видео: Беседа журналиста с участниками акции

Видео: Обращение организатора митинга к участникам

Мероприятие началось с исполнения участниками гимна Латвии. На шествие пришли преимущественно люди среднего возраста, есть также молодежь и дети. У многих с собой флаги Латвии, местами видны украинские флаги. Один из участников шествия принес кувалду, которая, по-видимому, символизирует намерение снести памятник советским воинам в парке Победы. Ход шествия контролировали несколько сотен полицейских.

Около 17:50, у памятника Свободы собрались участники акции. Но сначала их было гораздо меньше, чем заявленных 5000 человек.

Участники акции протеста ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Первые полицейские силы были замечены у памятника Свободы еще в 16:40, когда до акции оставалось еще больше часа. Были и кинологи с собаками.

Контекст событий

Как и заявляла Рижская дума, шествие прошло с 18:00 до 20:30. Оно началось от памятника Свободы, прошло по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершилась в парке Победы.

Шествие прошло под лозунгом "За освобождение от советского наследия", и его участники потребовали убрать все советские памятники и другие объекты на территории Латвии.

Что хотят организаторы и участники акции

Организаторы шествия выдвинули ряд требований президенту, Сейму и правительству.

Они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.

Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.

"На народном собрании 20 мая 2022 года, посвященном укреплению духа народа, его костяка и самосознания, мы выразим позицию о праздновании 9 мая в местах памяти оккупантов Латвии, российской армии, а также об освобождении от советского идеологического наследия - памятников и памятных знаков.

Никогда зло не испытывает триумф так уверенно, как тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Так сделаем все, чтобы Латвия была государством, которое основано на европейских ценностях и заботится о своей уникальной идентичности", - заявили организаторы мероприятия.

Они также призывают патриотов Латвии, чьим родным языком не является латышский, но которые уважают ценности Латвии, в 18:00 прийти к памятнику Свободы, чтобы вместе отправиться в шествие к памятнику оккупации, где выступят патриоты Латвии и другие известные в обществе люди.

Ограничения движения из-за акции

Во время шествия были введены ограничения на движение транспорта, в том числе перекрыт Каменный мост.