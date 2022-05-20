Фото, видео ⟩ Митинг за снос памятника в Пардаугаве собрал тысячи участников; задержаны 3 человека

По оценкам Государственной полиции в шествии и концерте участвовали не менее 5000 человек.
К 20:40 концерт закончился. Ведущие поблагодарили участников шествия, выступающих, Рижскую дому и полицию. В конце зрители исполнили гимн Латвии.
После 20:00 государственная полиция сообщила, что одной из зрительниц концерта в парке стало плохо. Ее передали на попечение медиков.
На 20:00 мероприятие проходило спокойно, без заметных инцидентов.
Около 19:40 шествие окончательно перешло в формат концерта. Когда перед зрителями выступали и известные люди и исполняли музыкальные номера. Так, перед участниками акции выступили группы Dzelzs vilks и Pērkons, а также музыкант IGO.
К 19:20 большинство людей собрались в парке, где перед ними говорили речи общественные деятели и патриоты Латвии. Организаторы мероприятия неоднократно подчеркивали участникам, что эта акция не спонсируется какой-либо партией.
Государственная полиция сообщила, что к 19:00 задержано три человека.
Один задержанный пытался помещать шествию марша, он лег на улицу ближе к парку Победы. Еще один человек был задержан за мелкое хулиганство. Он из общественного транспорта показывал участникам шествия непристойные жесты и выкрикивал лозунги. Третий задержанный показывал российский флаг по телефону из общественного транспорта участникам марша.
К 18:40 стало понятно, что шествие очень растянулось: пока одни участники входят на мост, другие подходили к сцене в парке.
Оказалось организаторы мероприятия подготовили различные музыкальные сюрпризы и поздравления, например, на Каменном мосту участников марша приветствовали фольклорный ансамбль и ансамбль народного танца.
Государственная полиция в Twitter показала, как выглядит улица с участниками шествия с высоты птичьего полета:
Gājiens no Brīvības pieminekļa līdz Sakuras dārzam ir sācies. Valsts policija ir notikuma vietā un kā jau iepriekš ziņots, uzrauga sabiedrisko kārtību un drošību. *Foto uz pulksten 18.10. pic.twitter.com/IrcA310XwK
Мероприятие началось с исполнения участниками гимна Латвии. На шествие пришли преимущественно люди среднего возраста, есть также молодежь и дети. У многих с собой флаги Латвии, местами видны украинские флаги. Один из участников шествия принес кувалду, которая, по-видимому, символизирует намерение снести памятник советским воинам в парке Победы. Ход шествия контролировали несколько сотен полицейских.
Около 17:50, у памятника Свободы собрались участники акции. Но сначала их было гораздо меньше, чем заявленных 5000 человек.
Первые полицейские силы были замечены у памятника Свободы еще в 16:40, когда до акции оставалось еще больше часа. Были и кинологи с собаками.
Контекст событий
Как и заявляла Рижская дума, шествие прошло с 18:00 до 20:30. Оно началось от памятника Свободы, прошло по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершилась в парке Победы.
Шествие прошло под лозунгом "За освобождение от советского наследия", и его участники потребовали убрать все советские памятники и другие объекты на территории Латвии.
Что хотят организаторы и участники акции
Организаторы шествия выдвинули ряд требований президенту, Сейму и правительству.
Они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.
Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.
"На народном собрании 20 мая 2022 года, посвященном укреплению духа народа, его костяка и самосознания, мы выразим позицию о праздновании 9 мая в местах памяти оккупантов Латвии, российской армии, а также об освобождении от советского идеологического наследия - памятников и памятных знаков.
Никогда зло не испытывает триумф так уверенно, как тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Так сделаем все, чтобы Латвия была государством, которое основано на европейских ценностях и заботится о своей уникальной идентичности", - заявили организаторы мероприятия.
Они также призывают патриотов Латвии, чьим родным языком не является латышский, но которые уважают ценности Латвии, в 18:00 прийти к памятнику Свободы, чтобы вместе отправиться в шествие к памятнику оккупации, где выступят патриоты Латвии и другие известные в обществе люди.
Ограничения движения из-за акции
Во время шествия были введены ограничения на движение транспорта, в том числе перекрыт Каменный мост.
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