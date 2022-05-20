Рианна родила сына

Малыш появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе. Пока певица не рассказала обо всех подробностях. Имя новорожденного пара пока не сообщает.

"Когда узнала, что в положении, то подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело", — признавалась Рианна в интервью изданию Vogue.

Напомним, что во время беременности Рианна не стеснялась делать многочисленные фотосессии и носить наряды на грани китча.

"Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против", - объясняла она.