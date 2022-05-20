Рианна родила сына
19 мая стало известно, что ещt 13 мая у 34-летней популярной певицы Рианны и 33-летнего рэп-исполнителя ASAP Rocky родился сын - новорожденный малыш появился на свет в Калифорнии, пишет TMZ.
19 мая стало известно, что ещt 13 мая у 34-летней популярной певицы Рианны и 33-летнего рэп-исполнителя ASAP Rocky родился сын - новорожденный малыш появился на свет в Калифорнии, пишет TMZ.
Малыш появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе. Пока певица не рассказала обо всех подробностях. Имя новорожденного пара пока не сообщает.
"Когда узнала, что в положении, то подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело", — признавалась Рианна в интервью изданию Vogue.
Напомним, что во время беременности Рианна не стеснялась делать многочисленные фотосессии и носить наряды на грани китча.
"Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против", - объясняла она.
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