Актриса Зепюр Брутян: слухи о романе с Прилучным, роль цыганки и съемки с Ягудиным

26-летняя Зепюр Брутян родилась в Армении. Позже ее родители переехали в Москву. В Сети указано, что настоящая фамилия актиры - Согомонян. У нее есть старшая сестра Рипсимэ и младший брат Геворг.

Любопытный факт: Зепюр - в дословном переводе трактуется как бриз (ветерок).

Кроме того, что Зепюр актриса, она еще и поет. У нее сопрано. Она занималась художественной гимнастикой, танцами в стиле джаз-модерн, латиноамериканскими танцами, а также смешанными единоборствами.

Зепюр окончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина.

Зепюр Брутян регулярно снимается в кино, рекламе и музыкальных клипах. Кроме того, ее можно увидеть на театральной сцене.

Ее кинокарьера началась в 2009 году. 9 июня в эфире телеканала НТВ прошла премьера боевика "Батальон" (режиссер: Алексей Быстрицкий). Молодая актриса сыграла цыганку Джуну. Фильм посвящен военному конфликту в Югославии в 1999 году.

Позднее Брутян предстала в веб-сериале #Fake_News о жизни современных подростков. Далее последовала роль в таком проекте как "Бихэппи" с Натальей Рудовой, Шамиль Хаматовой, Алисой Гребенщиковой, Федором Лавровым и другими. Следующим сериалом стал остросюжетный сериал "В клетке". В нем она сыграла Изабель. Это был первый раз, когда она играла в кино вместе с Павлом Прилучным. Уже тогда появились первые слухи об их возможном романе. Примечательно, что в 2019 году вместе с Павлом в сериале "В клетке" играла и Агата Муцениеце.

Напомним, латвийская актриса Агата Муцениеце и российский актер Павел Прилучный были в браке с 2011 по 2020 год, в нем родились двое детей - сын Тимофей и дочка Мия. Считается, что причиной громкого расставания стал роман Павла со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

В 2020 году Зепюр Брутян сыграла в сериале "Три капитана". Ее партнерами по этому проекту стали Максим Щеголев, Екатерина Соломатина, Иван Кокорин, Анна Бачалова, Кристина Кучеренко, Николай Козак и другие актеры.

В 2021 году она появилась в продолжении сериала "В клетке". По сюжету ее героиня Изабель сперва добилась серьезных успехов в художественной гимнастике, став мастером спорта, а затем взялась за развитие навыков в боях без правил. В этом ей помогает бывший боец Сергей Евдокимов, прославившийся под псевдоним Волчок. Играет его Павел Прилучный.

Спортивная подготовка Брутян помогла ей во время съемок в сериале о фигурном катании "Последний аксель". В главных ролях предстали Ангелина Загребина и Елена Подкаминская. В сериале был задействован российский спортивный звездный каст. Например, Алексей Ягудин и Евгения Медведева. В сериале о фигурном катании она сыграла молодую спортсменку Викторию, которая мечтает об известности и, конечно, победе в соревнованиях.

Личную жизнь Зепюр Брутян тщательно скрывает. Но фотография с Павлом Прилучным, который написал, что они отправляются на отдых, вновь подогрели разговоры, что в разводе актера и Агаты Муцениеце виновата именно Зепюр. Сами знаменитости никак не комментировали эту информацию и продолжают молчать на эту тему.