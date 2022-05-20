Запутанная история: житель Таллинна остался без принта украинского флага на футболке

Пользователь социальной сети Мамука выражает в своей публикации возмущение тем, что ему якобы было отказано в изготовлении сувенирной продукции с украинской символикой (пунктуация и орфография автора сохранены):

"Эстонские ребята, которые находятся на Украине, попросили футболки с эстонским и украинским флагами. Пришел в Stroomi keskus в магазин, где печатают футболки, но... Категорически отказались печатать украинский флаг. Причина – они воюют с Россией?!

У меня было мало времени, надо было собрать вещи для ребят. Быстро объяснил что они не правы. Молодая девушка (продавщица) сказала что все хорошо понимает, но начальник дал такую команду – не печатать украинский флаг!

Вопрос группе, что делать в такой ситуации?

P.S.: Каждый может подойти, попросить украинский флаг и убедиться в моих словах".

В разговоре с Rus.Postimees клиент повторил написанное им в Facebook и добавил, что продавщица сделала при нем запрос кому-то по телефону, после чего подтвердила отказ печатать украинскую символику.

Наш эксперимент

Чтобы проверить, как обстоят дела в магазине Postifoto на самом деле, журналист Rus.Postimees отправился в качестве обычного клиента в указанный магазин.

В этот день в магазине в Stroomi keskus работала приветливая сотрудница, которая была готова ответить на все вопросы клиента. Узнав у нее, какие футболки имеются в ассортименте и ориентировочную цену работу (от 19 евро), мы перешли к вопросу дизайна и оформления.

Когда речь зашла о печати на футболке эстонского и украинского флагов, то никакого отказа или даже намека на несогласие не последовало. Вежливая сотрудница магазина любезно объяснила, что необходимый графический файл можно отправить на электронную почту магазина с телефона хоть прямо сейчас и печать на выбранной нами футболке будет выполнена.

Отказывали ли клиенту на самом деле?

Поскольку Мамука все же сделал свой пост-жалобу, мы попросили представителей магазина прокомментировать содержание его претензии. Приводим полученный ответ:

"Postifoto не печатает продукцию с символикой, связанной с военным конфликтом в Украине, а также любую другую провокационную продукцию, которая может разжигать конфликт на территории Эстонии. Печать флагов не является таковой. Следовательно, майка с флагом должна была быть напечатана".

Первоначальный ответ магазина однако не дал ответа на вопрос, имел ли место данный инцидент и напечатали ли в итоге Мамуке футболку с эстонским и украинским флагами, поэтому мы направили фирме уточняющие вопросы.

В телефонном разговоре руководитель фирмы Postifoto Тарас Ильчишин пояснил, что узнал о произошедшем инциденте лишь после нашего запроса – ни продавец, ни клиент по случившейся ситуации к нему не обращались.

По его словам, работавшая в тот день продавщица должна в ближайшее время предоставить объяснительную относительно этого случая, пока информации недостаточно.

Ильчишин отмечает, что сам он украинец и против любого рода провокаций и конфликтов. Что касается запретов, то в их фирме еще задолго до введенного государством запрета на использование враждебной символики было решено не использовать ее в оформлении заказываемой клиентами продукции. Никакого запрета на печать флагов, в том числе украинского, по его словам не вводилось.

"В нашей компании есть ограничения на печать изображений, которые могут оскорблять чувства других людей и разжигать конфликт, и только", – говорит Ильчишин. Кроме этого он отмечает, что в их магазинах в последнее время заказывается довольно много сувениров со связанным с Украиной дизайном, в том числе с картами страны и регионов Украины, государственным флагом и прочее. "Дизайны с украинским флагом в нашей фирме печатались и печатаем мы их много", – добавляет он.