Педагоги обещают новые акции протеста, если их требования не будут учтены
Если требования учителей не будут учтены, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в сентябре организует акции протеста, сообщили агентству LETA в профсоюзе.
Если требования учителей не будут учтены, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) в сентябре организует акции протеста, сообщили агентству LETA в профсоюзе.
LIZDA утверждает, что проблемы решаются неэффективно, о чем свидетельствует большое количество вакансий, перегруженность учителей и высокий уровень выгорания. Нерешенные проблемы с нагрузкой и зарплатой существенно повлияют на качество и доступность образования, а также создадут дополнительные расходы в бюджете государственного социального страхования и бюджете здравоохранения..
LIZDA выдвигает четыре требования. Первое из них - выполнение части третьей статьи 53 Закона об образовании, которая предусматривает, что месячная заработная плата учителя за одну ставку не может быть ниже утвержденной Кабмином заработной платы в соответствующий период, разработка и утверждение графика оплаты труда учителей на последующие пять лет начиная с 2023 года.
Второе требование - сбалансировать нагрузку учителей, обеспечив распределение нагрузки пропорционально, то есть не более 60% рабочего времени на контактные часы и не менее 40% рабочего времени на другие обязанности.
Третье требование - сбалансировать нагрузку воспитателей дошкольных учреждений, чтобы из 40 часов в неделю не более 30 часов приходились на контактные часы и не менее 10 часов на другие обязанности.
Четвертое требование - своевременное информирование учителей о загруженности и заработной плате.
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