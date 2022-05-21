Украинские беженцы не сжигали дом в Германии; происшествие - выдумка

Записи о беженцах, которые будто бы спалили дом, опубликованы в Instagram и на Facebook. В одной из них сказано:

"Украинские беженцы в Германии пытались сжечь с помощью "трансформатора Теслы" флаг России, а спалили целый дом, в котором временно проживали. Сначала триколор горел, однако потом что-то пошло не так. Ситуация завершилась поджогом всего дома, на который перекинулось пламя".

Источником информации якобы является популярная немецкая газета Bild. Однако редактор электронного издания Bild Тимо Локошат в социальной сети Twitter писал, что это неправда - Bild никогда такую статью не публиковал, и все это ложь. Фактчекеры из немецкого издания Correctiv сообщают, что они связались и с редакцией самой газеты. Ее представитель также подтвердил, что такой статьи не было.

Видео и фотографии оформлены так, чтобы выглядело, будто их опубликовало популярное немецкое издание Bild. Однако они полностью сфабрикованы. ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

Correctiv при помощи инструментов по поиску цифровых фотографий выяснили, что фотография взята из одного YouTube-видео, которое опубликовали в 2013 году. На нем видно горящий частный дом в пригороде немецкого города Висбаден. Тогда об этом пожаре писали и местные немецкие медиа.

Следует добавить, что в других записях, где пожар представлен как следствие поджога украинскими беженцами, используются не только фотографии, но и само видео. Кроме того, там добавлено еще некое видео с короткой концовкой совершенно из другого места.

Вывод: такого происшествия не было. Утверждение сфабриковано при помощи видео девятилетней давности и цитирования несуществующей статьи.

Эта статья является частью работы Re:Baltica по проверке потенциально ложных или полуправдивых публикаций в Facebook, изображений и видео.