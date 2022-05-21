Оспа обезьян: в США, Канаде, Австралии и Европе расследуются новые случаи заболевания

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал в пятницу, что большинство случаев - легкие, и что Великобритания запасается вакцинами против оспы, чтобы помочь людям защититься от оспы обезьян.

"Я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы", - сказал он. При этом пока неясно, сколько вакцины было куплено.

Специальной вакцины против вируса оспы обезьян не существует, но прививка от оспы обеспечивает хорошую защиту, поскольку эти два вируса очень похожи.

В пятницу о первом подтвержденном случае сообщила Австралия: мужчина заболел после поездки в Европу.

По данным органов здравоохранения, на пятницу 23 случая инфицирования подтверждены в Португалии и 30 - в Испании.

Медицинские власти Испании, как и британцы, закупили тысячи доз вакцины от обычной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания.

В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю заболевания, еще один случай находится под подозрением во Франции. Источник заражения в Швеции пока не установлен; по данным итальянских СМИ, заболевший местный житель недавно вернулся из поездки на Канары.

Недавно органы здравоохранения американского штата Массачусетс сообщили о единичном случае заражения оспой обезьян. По словам официальных лиц, мужчина госпитализирован, находится в хорошем состоянии и не представляет опасности для населения.

Недавно он побывал в Канаде, где, по сообщениям, власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Вирус обезьяньей оспы ФОТО: Science Photo Library

Насколько распространена оспа обезьян?

Оспа обезьян вызывается вирусом из того же семейства, что и обычная оспа, хотя она гораздо менее опасна, и эксперты утверждают, что вероятность заражения низка.

Это происходит в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, поблизости от влажных тропических лесов.

Существует два основных штамма вируса - западноафриканский и центральноафриканский.

Двое инфицированных пациентов в Британии прибыли из Нигерии, поэтому вполне вероятно, что они заразились западноафриканским штаммом вируса, болезнь от которого обычно протекает в легкой форме, но это пока не подтверждено.

Каковы симптомы оспы обезьян?

Первые признаки включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.

Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице. Затем она распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Сыпь, которая может вызывать очень сильный зуд, проходит через разные стадии, прежде чем, наконец, образуются струпья, который позже отпадают. Поражения могут вызывать рубцевание.

Инфекция обычно проходит сама по себе и длится две-три недели.

Как можно заразиться?

Как правило, нужен тесный контакт с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую глаз, носа или рта.