Дорн о жизни во Франции и войне в Украине: "Жена с детьми сейчас в Париже"

"Я живу в Париже. Ну, как живу. Я там месяц не появлялся уже. Я приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас в Париже. Решает организационные вопросы: документы, квартира, переезды. Вот эта вся тема", - сказал Иван Дорн.

Что касается победы украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении", то Дорн в этом не сомневался: "Я просто был уверен, что выиграют. Это интересное измерение политики".

Иван Дорн заметил, что в свете поддержи Украины, он понял, что будет "воином на сцене": "Там я боеспособен. Я могу собирать деньги, я могу распространять культуру, говорить какие-то важные вещи, благодарить людей в Грузии или в Европе за то, что они принимают нас как дома. Я беру на себя роль человека, который шлифует какие-то неровности, потому что они все равно возникают. Ведь когда у тебя дома гость надолго задерживается, это потом все равно начинает если не раздражать, то тебе, как хозяину, хочется побыть одному. И я со сцены благодарю за гостеприимство, терпение", - сказал певец.

Видео: интервью с Иваном Дорном

Напомним, с начала войны в Украине музыкант анонсировал благотворительный концертный тур, с которым сейчас и путешествует по Европе. В рамках этой программы он побывал и в Риге 12 мая. Латвия ждала артиста четыре года и дождалась! Правда, контекст концерта был не самый веселый. Конечно, он не мог не коснуться темы войны в Украине. Публика выразила Ивану всю свою любовь, а он ответил взаимностью.

Галерея: Иван Дорн в Риге