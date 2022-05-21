Немиро и Петравича приняты в партию Шлесерса "Латвия на первом месте"

Сегодня перед съездом партии эту информацию подтвердила и Петравича.

По словам депутата, она вступила в партию, потому что там собралась хорошая команда, поддерживающая разумные идеи, такие как семейные ценности.

Немиро также подтвердил, что вступил в "ЛПМ", хотя еще вчера сообщал агентству LETA, что планирует в течение недели решить, продолжать ли свою политическую деятельность после окончания срока полномочий в 13-м Сейме, и если да, то в какой партии.

Немиро упоминается как кандидат от "ЛПМ" на пост министра охраны окружающей среды и регионального развития, а Петравича - как министр благосостояния.

Сегодня на партийном съезде выступит также полковник в отставке Раймонд Рубловскис, который упоминается в качестве кандидата на пост министра обороны.

Кандидатом от "ЛПМ" на пост министра образования названа бывшая глава бюро мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а также советница бывших премьер-министров Айгара Калвитиса (Народная партия) и Индулиса Эмсиса (Союз зеленых и крестьян) Илзе Стобова, а кандидатом на пост министра иностранных дел - Шарлоте Шулце.

Ранее Немиро сообщил, что он и Петравича были приглашены вступить в возглавляемую политиком Айнаром Шлесерсом партию "ЛПМ". Депутат пояснил, что к ним как к бывшим министрам с аналогичным предложением обращались и некоторые другие партии.

Немиро и Петравича были избраны в 13-й Сейм по списку ныне распущенной партии KPV LV.

Выборы в 14-й Сейм запланированы на начало октября этого года.

Партию "Латвия на первом месте" по-прежнему будет возглавлять Айнар Шлесерс

Партией "Латвия на первом месте" по-прежнему будет руководить Айнар Шлесерс, решено сегодня на съезде партии.

Партия также утвердила новый состав правления. В нем будут работать Эдмунд Зивтиньш, Лига Крапане, Айнар Шлесерс, Вилис Криштопанс, Виктор Щербатых.

На съезде были изменены цель и другие статьи устава партии. Целью партии является защита прав и интересов латвийского народа, содействие благосостоянию, ведение консервативной политики, основанной на традиционных ценностях, а также укрепление и развитие латвийской государственности.