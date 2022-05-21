Немиро и Петравича приняты в партию Шлесерса "Латвия на первом месте"
Депутаты Сейма Ральф Немиро и Рамона Петравича вчера, 20 мая, были приняты в партию "Латвия на первом месте" ("ЛПМ"), сообщила представитель партии Лига Крапане.
Депутаты Сейма Ральф Немиро и Рамона Петравича вчера, 20 мая, были приняты в партию "Латвия на первом месте" ("ЛПМ"), сообщила представитель партии Лига Крапане.
Сегодня перед съездом партии эту информацию подтвердила и Петравича.
По словам депутата, она вступила в партию, потому что там собралась хорошая команда, поддерживающая разумные идеи, такие как семейные ценности.
Немиро также подтвердил, что вступил в "ЛПМ", хотя еще вчера сообщал агентству LETA, что планирует в течение недели решить, продолжать ли свою политическую деятельность после окончания срока полномочий в 13-м Сейме, и если да, то в какой партии.
Немиро упоминается как кандидат от "ЛПМ" на пост министра охраны окружающей среды и регионального развития, а Петравича - как министр благосостояния.
Сегодня на партийном съезде выступит также полковник в отставке Раймонд Рубловскис, который упоминается в качестве кандидата на пост министра обороны.
Кандидатом от "ЛПМ" на пост министра образования названа бывшая глава бюро мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), а также советница бывших премьер-министров Айгара Калвитиса (Народная партия) и Индулиса Эмсиса (Союз зеленых и крестьян) Илзе Стобова, а кандидатом на пост министра иностранных дел - Шарлоте Шулце.
Ранее Немиро сообщил, что он и Петравича были приглашены вступить в возглавляемую политиком Айнаром Шлесерсом партию "ЛПМ". Депутат пояснил, что к ним как к бывшим министрам с аналогичным предложением обращались и некоторые другие партии.
Немиро и Петравича были избраны в 13-й Сейм по списку ныне распущенной партии KPV LV.
Выборы в 14-й Сейм запланированы на начало октября этого года.
Партию "Латвия на первом месте" по-прежнему будет возглавлять Айнар Шлесерс
Партией "Латвия на первом месте" по-прежнему будет руководить Айнар Шлесерс, решено сегодня на съезде партии.
Партия также утвердила новый состав правления. В нем будут работать Эдмунд Зивтиньш, Лига Крапане, Айнар Шлесерс, Вилис Криштопанс, Виктор Щербатых.
На съезде были изменены цель и другие статьи устава партии. Целью партии является защита прав и интересов латвийского народа, содействие благосостоянию, ведение консервативной политики, основанной на традиционных ценностях, а также укрепление и развитие латвийской государственности.
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