Видео ⟩ Российский политолог: "Война в Украине - это только репетиция"

Россия считает свое вторжение в Украину "репетицией" большего конфликта с НАТО, заявил на телешоу российского государственного телевидения "60 минут" доктор политических наук Алексей Фененко.

"Для нас война в Украине - это репетиция более крупного конфликта в будущем. И поэтому мы попробуем и будем пытаться бороться против оружия НАТО.

Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько мощнее наше оружие. Возможно, это будет обучающий опыт для будущего конфликта ", - сказал политолог.

Американская журналистка The Daily Beast Джулия Дэйвис в Twitter опубликовала слова Фененко.

Meanwhile on Russian state TV: Professor Alexei Fenenko, leading research fellow at the Institute of International Security Studies, says that for Russia, its war in Ukraine is a rehearsal for a potential larger conflict with NATO countries. pic.twitter.com/OSelLyltc5 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 19, 2022

Ранее президент Украины Зеленский тоже сказал, что "конфликт в конце концов затронет всех".