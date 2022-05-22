Вс, 22.05.2022
Я живу в Париже. Ну, как живу. Я там месяц не появлялся уже. Я приехал туда на две недели из Барселоны, а потом поехал концерты давать. Жена с детьми сейчас в Париже. Иван Дорн, певец
Иван Дорн, певец

Видео ⟩ Российский политолог: "Война в Украине - это только репетиция"

Российские военные в Херсоне. ФОТО: AP/Scanpix

Некий российский политолог, выступая на государственном телевидении отметил, что "война в Украине - это попытка проверить и выступить против оружия НАТО", сообщает портал Insider.

Россия считает свое вторжение в Украину "репетицией" большего конфликта с НАТО, заявил на телешоу российского государственного телевидения "60 минут" доктор политических наук Алексей Фененко.

"Для нас война в Украине - это репетиция более крупного конфликта в будущем. И поэтому мы попробуем и будем пытаться бороться против оружия НАТО.

Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько мощнее наше оружие. Возможно, это будет обучающий опыт для будущего конфликта ", - сказал политолог.

Американская журналистка The Daily Beast Джулия Дэйвис в Twitter опубликовала слова Фененко.

Ранее президент Украины Зеленский тоже сказал, что "конфликт в конце концов затронет всех".

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