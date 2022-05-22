Видео ⟩ Российский политолог: "Война в Украине - это только репетиция"

Россия считает свое вторжение в Украину "репетицией" большего конфликта с НАТО, заявил на телешоу российского государственного телевидения "60 минут" доктор политических наук Алексей Фененко.
"Для нас война в Украине - это репетиция более крупного конфликта в будущем. И поэтому мы попробуем и будем пытаться бороться против оружия НАТО.
Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько мощнее наше оружие. Возможно, это будет обучающий опыт для будущего конфликта ", - сказал политолог.
Американская журналистка The Daily Beast Джулия Дэйвис в Twitter опубликовала слова Фененко.
Ранее президент Украины Зеленский тоже сказал, что "конфликт в конце концов затронет всех".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!