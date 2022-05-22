ВОЗ призывает незамедлительно ограничить распространение обезьяньей оспы

Как отмечает находящееся под крылом Организации Объединенных Наций агентство, нетипично то, что случаи инфицирования обезьяньей оспы констатированы для лиц, которые не путешествовали по регионам распространения болезни, поэтому "незамедлительно нужно увеличить информированность об обезьяньей оспы и сделать всеобъемлющее открытие случаев, выяснение контактов и обеспечение ухода, чтобы ограничить распространение".

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что до сих пор случаи инфицирования утверждены в Европе, Северной Америке и Австралии.

Обезьянья оспа - редкая инфекционная болезнь, которая чаще всего встречается в странах Центральной Африки и Западной Африки. Несмотря на то, что симптомы болезни похожи на заболевание оспой, обычно они проходят мягче, с зудом, лихорадкой и сыпью. Иногда у болезни может быть тяжелый ход.

Перенос болезни от человека к человеку происходит с капельками воздуха, прямым контактом тел или использованием одного белья или предметов.

По оценке ВОЗ, пока не нужно вводить ограничения на въезд и другие ограничивающие меры в странах, где зафиксировано распространение болезни.

Хотя специалисты удивлены внезапным распространением обезьяньей оспы в мире, это распространение не является простым, поэтому риски для более широкого общества пока не считаются серьезными.

В воскресенье первые случаи инфицирования обезьяньей оспой открыли Израиль и Швейцария. В целом, вспышка болезни констатирована уже в 14 странах.