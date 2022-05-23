В Риге прооперировали подростка из Украины, раненого, вероятно, запрещенной кассетной бомбой

Применение таких боеприпасов запрещено, так как их цель - создать по возможности более обширные и тяжелые повреждения для гражданских лиц. Подросток испытывал невероятную боль, так как пластина из фольги перерезала ему плечевые нервы, парализовав правую руку.

Ведущий специалист по хирургии периферических нервов в Центре микрохирургии Мартиньш Капицкис указывает, что "это нечто невероятное".

"До сих пор у нас не было ни одного ребенка с огнестрельным ранением", - сказал он, рассказывая о прооперированном подростке, который по строению своего тела был еще как маленький мальчик.

Подросток и его мама на разговор с LTV не согласились, особенно после пережитого в России в гуманитарном коридоре для беженцев. "Он рад, что он нем заботятся и ему оказывают помощь. Так как на первом этапе рану промыли и зашили. Это нормально, абсолютно нормально. Это было на границе, на украинской границе", - указал Капицкис.

Мальчик был ранен в горло в Украине 2 марта. Повреждение нервов болит гораздо сильнее, чем перелом. Последовали два полных боли месяца, пока мальчик добрался до Латвии и нормального семейного врача. Именно врачи направили мальчика к Мартиньшу Капицкису.

"Самая болезненная вещь, которая в человеческом теле может быть. У кого болел зуб, тот понимает, что это означает. И это только тысячная часть. Дикая боль. Когда я впервые его встретил, с ним не было возможно общаться именно из-за боли", - рассказал микрохирург.

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