Мировые легенды индустрии моды - на Riga Fashion Week

Такая коллекция фильмов будет представлена впервые на RFW и будет интересна не только профессионалам моды, но и широкому зрителю, интересующемуся творчеством.

В субботу, 28 мая, в 17:00, серию кинопоказов откроет автобиографический мюзикл Жан-Поля Готье "Фэшн Фрик Шоу" (Jean Paul Gaultier: Freak & Chick). Великий Готье стал первым, кто вывел китч на мировые подиумы, пригласил нестандартных моделей, осознал всю притягательность массовой культуры для модного дизайнера. Именно он - искал вдохновение в низком и превращал это в высокое.

"Фэшн Фрик Шоу" - колоритная смесь танцевального ревю и модного показа, под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка - эдакая исповедь Жан-Поля Готье. Специально для нее кутюрье создал десятки костюмов. Слово "фрик" в названии неслучайно, - фриками модельер ласково называет людей, осознавших и принявших свое отличие от окружающих. "Все мои фрики были при мне уже с моих первых шагов в моде: я выпускал на подиум высоких и маленьких, худых и толстых, молодых и не очень", - рассказывает Готье.

В воскресенье, 29 мая, в 18:00, на экране покажут фильм первого футуриста мира моды Пьера Кардена - "Дом Пьер Кардена" (House of Cardin). Модельера называют "непревзойденным новатором". На протяжении 70 лет он рушил условности и безошибочно угадывал дух времени. Карден навсегда запомнится как художник, обратившийся к футуристическим дизайнам, навеянным темой космоса.

"Дом Пьер Кардена" - документальный фильм, повествующий о жизни и карьере легендарного французского кутюрье. Режиссеры кинокартины подчеркивают: кино не про фэшн в смысле кроя платьев и описания тенденций, а про идеи Кардена. Главная из которых - мода, как и вообще классный дизайн, для всех. И должна быть доступна всем, а не только клиентам парижских кутюрных ателье. В фильме присутствуют эксклюзивные архивные материалы, а также интервью дизайнера, которые он дал на закате своей карьеры.

Завершится серия кинопоказов в понедельник, 30 мая, в 18:00, кинолентой "Мартин Маржела: Своими словами" (Martin Margela: On His Own Words). Маржела - пример большой смелости в мире визуального искусства. Год за годом он не играл по установленным правилам, а создавал свои законы мира моды - при ограниченных ресурсах, но с армией последователей. Этот бельгиец стал виртуозом минимализма и одним из самых обсуждаемых перформеров, не мелькая на публике.

"Мартин Маржела: Своими словами" - документальный фильм о самом таинственном дизайнере современности. Свою историю в ленте Маржела рассказывает сам - и впервые показывает свой архив. Так, например, в фильме история знаменитых белых стежков на спине рассказана от первого лица. Режиссер и сценарист ленты Райнер Хольцемер детально показывает, как дизайнер разрушал основы сложившегося до него мира высокой моды - утрировал силуэты, искажал традиционные пропорции, смешивал жанры и фактуры, выводил на подиум непривычных моделей, не являющихся профессионалами.

Показ фильмов проходит при поддержки компании "Best film". Выражаем особую благодарность за помощь в организации кинопоказов Маре Цебере.

Следите за новостями RFW в социальных сетях Facebook, Instagram и на www.rfw.lv.