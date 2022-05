Мировые легенды индустрии моды - на Riga Fashion Week

В воскресенье, 29 мая, в 18:00, на экране покажут фильм первого футуриста мира моды Пьера Кардена - "Дом Пьер Кардена" (House of Cardin). Модельера называют "непревзойденным новатором". На протяжении 70 лет он рушил условности и безошибочно угадывал дух времени. Карден навсегда запомнится как художник, обратившийся к футуристическим дизайнам, навеянным темой космоса.

Завершится серия кинопоказов в понедельник, 30 мая, в 18:00, кинолентой "Мартин Маржела: Своими словами" (Martin Margela: On His Own Words). Маржела - пример большой смелости в мире визуального искусства. Год за годом он не играл по установленным правилам, а создавал свои законы мира моды - при ограниченных ресурсах, но с армией последователей. Этот бельгиец стал виртуозом минимализма и одним из самых обсуждаемых перформеров, не мелькая на публике.