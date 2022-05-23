Как распознать пропаганду?

"Образ врага симметричен со всех сторон. Эта картинка идеально описывает пропаганду, ее принцип. (...) Если мы стираем пропаганду, то получаем одинаковые земли и людей". ФОТО: скриншот

"Чтобы закрепить образ врага с каждым разом он все больше демонезируется и обесчеловечивается". Для чего это делается? "Обычно убивать людей нельзя - это табу во всех культурах и религиях, но если враг настолько ужасен, то совершать над ним насилие можно, а иногда даже нужно". Автор ролика в сопровождение добавляет вырезки из программ канала "Россия 1". Эти фрагменты можно посмотреть в ролике по времени 9:57-10:36.

В конце главы о разделении, он добавляет, что одним из ярких примеров является стереотипное мышление и навешивание штампов (например, нацист). "Можно больше не приводить аргументы, а просто заткнуть оппонента. При этом, что самое главное - настроить зрителей против него".

2. Новояз - когда постоянно изобретают новые слова. Так, Топлес приводит "хлопок" (взрыв), "задымление" (пожар), "отрицательный рост" (снижение) т.д. в российских госСМИ.

"Пропаганда называет неприятные вещи другими, мало знакомыми словами, чтобы изменить отношение зрителя к происходящему. Мол: "Вы не понимаете, это не то". И это не просто формулировки, это замена одного термина на другой (...). Когда у вас хлопнуло так, что отвалилась стена, то это уже взрыв, - говорит Топлес. - А теперь еще по закону мы вынуждены использовать термин "специальная военная операция"".

3. Ложная дилемма - выбор меньшего из двух зол, где один вариант выгоден власти, а другой - "очевидно ужасный". В качестве примера яркая фраза из фильма "Подкидыш" (1939 год): "Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?"

4. Искажение информации - начинается с демагогии, ораторской техники, которая вводит слушателя в заблуждение с помощью логических ошибок. "Цель - любыми способом уйти от темы. Например, перейти от обсуждения вопроса на личность оппонента - "Да что там может рассказать об архитектуре мужчина без прописки?".

"Пропаганда не всегда врет. В ней есть часть правды, но она мала и искажена настолько, что зрителей отрывает от реальности. Так происходит во многих странах", - добавляет автор видео.

5. Иллюзия большинства и ссылка на авторитеты - чтобы предать легитимности своим словам пропаганда должна показать, что массы ее поддерживают. Для этого берут интервью обычных людей и проводят соцопросы.

"Но кто именно проводит? Крупнейший независимый (в России - прим.ред.) опросный центр "ЛЕВАДУ" объявили иноагентом. Государство хочет оставить монополию на соцопросы себе, а остальным запретить. Это старый проверенный способ показать, что народ за тебя", - говорит блогер.

Ведущий добавляет, что в Интернете к опросам добавились и боты (например, существуют Telegram-каналы, которые специально натравливают свою аудиторию на конкретные посты, чтобы создать иллюзию большинства).

Если говорить об отсылке на авторитеты, то тут все просто. Обращаются, например, к иностранным экспертам, "мол, мы не сами это придумали, вот даже они так говорят". Но что это за эксперты, какова их квалификация и кто их отобрал - остается за кадром.

6. Тоталитаризм - полный контроль над жизнью людей.

"Во-первых, цензура - полный контроль над источниками информации. Вкратце - все, что не показывают по телевизору - то неправда".

Ведущий советует посмотреть список СМИ, заблокированных в России всего за два месяца: "Он постоянно дополняется. И поверьте: это не от хорошей жизни".