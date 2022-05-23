Как распознать пропаганду?

"Пропаганда - как радиоволны, проникает повсюду. Она обращается к незнанию истории и фактов и решает основную задачу: быстро найти ответы и показать, что хорошо, а что плохо". На вопросы, как распознать уловки пропаганды и противостоять ей, попытался ответить автор YouTube-канала "ТОПЛЕС" (5, 45 млн подписчиков) Ян Топлес (наст. имя - Ян Лапотков).
"Слепая вера в идею привела к: мировым войнам, фашизму, холокосту, репрессиям. Просто люди не понимали, с какими приемами пропаганды они имеют дело, и попадались на крючок. Я не хочу, чтобы мы повторяли их ошибки. Поэтому самое время назвать эти приемы по именам. Сразу хочу сказать, что их тысячи. Но мы затронем самые основные из них", - говорит в начале видео автор ролика.
Видео: МОЛЧАНИЕ - знак согласия? ПРОПАГАНДА - ТОПЛЕС
После выхода видео на канале Топлеса, ролик собрал в Сети не только ряд положительных отзывов, но и появились "разоблачители", обвинившие блогера в кремлевской пропаганде. Прямых доказательств этого утверждения нет.
Уловки пропаганды (краткие выжимки, более подробно о каждом пункте - в видео Яна)
1. Разделение и конфликт
"Пропаганда четко делит мир на черное и белое, доброе и злое, своих и чужих. Свои - правильные, с истинными ценностями и должны обязательно победить. Чужие - неправильные, с гиблыми ценностями и должны проиграть".
Разделение на свой и чужой работает просто потому что так мозг человека экономит усилия и время, чтобы не тратить время на анализ.
"Чтобы закрепить образ врага с каждым разом он все больше демонезируется и обесчеловечивается". Для чего это делается? "Обычно убивать людей нельзя - это табу во всех культурах и религиях, но если враг настолько ужасен, то совершать над ним насилие можно, а иногда даже нужно". Автор ролика в сопровождение добавляет вырезки из программ канала "Россия 1". Эти фрагменты можно посмотреть в ролике по времени 9:57-10:36.
В конце главы о разделении, он добавляет, что одним из ярких примеров является стереотипное мышление и навешивание штампов (например, нацист). "Можно больше не приводить аргументы, а просто заткнуть оппонента. При этом, что самое главное - настроить зрителей против него".
2. Новояз - когда постоянно изобретают новые слова. Так, Топлес приводит "хлопок" (взрыв), "задымление" (пожар), "отрицательный рост" (снижение) т.д. в российских госСМИ.
"Пропаганда называет неприятные вещи другими, мало знакомыми словами, чтобы изменить отношение зрителя к происходящему. Мол: "Вы не понимаете, это не то". И это не просто формулировки, это замена одного термина на другой (...). Когда у вас хлопнуло так, что отвалилась стена, то это уже взрыв, - говорит Топлес. - А теперь еще по закону мы вынуждены использовать термин "специальная военная операция"".
3. Ложная дилемма - выбор меньшего из двух зол, где один вариант выгоден власти, а другой - "очевидно ужасный". В качестве примера яркая фраза из фильма "Подкидыш" (1939 год): "Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу?"
4. Искажение информации - начинается с демагогии, ораторской техники, которая вводит слушателя в заблуждение с помощью логических ошибок. "Цель - любыми способом уйти от темы. Например, перейти от обсуждения вопроса на личность оппонента - "Да что там может рассказать об архитектуре мужчина без прописки?".
"Пропаганда не всегда врет. В ней есть часть правды, но она мала и искажена настолько, что зрителей отрывает от реальности. Так происходит во многих странах", - добавляет автор видео.
5. Иллюзия большинства и ссылка на авторитеты - чтобы предать легитимности своим словам пропаганда должна показать, что массы ее поддерживают. Для этого берут интервью обычных людей и проводят соцопросы.
"Но кто именно проводит? Крупнейший независимый (в России - прим.ред.) опросный центр "ЛЕВАДУ" объявили иноагентом. Государство хочет оставить монополию на соцопросы себе, а остальным запретить. Это старый проверенный способ показать, что народ за тебя", - говорит блогер.
Ведущий добавляет, что в Интернете к опросам добавились и боты (например, существуют Telegram-каналы, которые специально натравливают свою аудиторию на конкретные посты, чтобы создать иллюзию большинства).
Если говорить об отсылке на авторитеты, то тут все просто. Обращаются, например, к иностранным экспертам, "мол, мы не сами это придумали, вот даже они так говорят". Но что это за эксперты, какова их квалификация и кто их отобрал - остается за кадром.
6. Тоталитаризм - полный контроль над жизнью людей.
"Во-первых, цензура - полный контроль над источниками информации. Вкратце - все, что не показывают по телевизору - то неправда".
Ведущий советует посмотреть список СМИ, заблокированных в России всего за два месяца: "Он постоянно дополняется. И поверьте: это не от хорошей жизни".
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