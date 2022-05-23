Викторию Боню выгнали с Каннского кинофестиваля

42-летняя экс-участница "ДОМа-2" хотела выйти к фотографам в мужском костюме, с приклеенными усами и с клатчем, на котором написано послание о происходящем в мире - War wouldn’t exist if men gave birth ("Войны бы не существовало, если бы мужчины рожали" - рус.).

Организаторы мероприятия не оценили очередную скандальную выходку российской телеведущей и попросили Боню удалиться с мероприятия.

"Сегодня меня выгнали с красной дорожки кинофестиваля, что не происходило со мной еще ни разу в жизни. Да, видимо нужно много мужества, чтобы выйти с таким сообщением на публику", - написала Боня.

"Сегодня мы, женщины России, подвергаемся дискриминации. Но ни одна женщина не хочет войны. Мы за мир. То, что происходит - это страшно", - добавила знаменитость.

По словам Виктории, она хотела донести до публики "сообщение от всех женщин". Боня считает, что "женщина ответственна только за мир в этом мире".