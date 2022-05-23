Служба госбезопасности рекомендует запретить марш Русского союза Латвии

Анализ информации, проведенный VDD, показывает, что шествие усилит угрозу демократическому строю, основным принципам демократии, интересам национальной безопасности, а также способствовать тенденции социального раскола.

Кроме того, заявленный марш, учитывая его цели, несовместим с ростом напряженности в обществе в связи с российской агрессией, военными преступлениями и преступлениями против человечности в Украине. Шествие будет способствовать совершению преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного кодекса Латвии - публичному прославлению и оправданию геноцида, преступлений против человечности, простых и военных преступлений, а также созданию угрозы общественной безопасности и благополучию.

Как сообщалось, РСЛ 28 мая по маршруту от Парка Победы к памятнику Свободы планирует провести марш протеста в связи с планами о сносе советского памятника в Пардаугаве. Об этом в соцсетях сообщил сопредседатель партии Мирослав Митрофанов.

По данным Рижской думы, некий человек уже подал заявку на проведение марша в субботу, 28 мая, с 12:00 до 15:00.

Шествие запланировано от Парка Победы в Пардаугаве до Памятника Свободы. Во время марша планируется использовать звукоусиливающую аппаратуру.

20 мая в Риге прошел марш "За избавление от советского наследия", на котором, по оценкам Госполиции, собралось около 5000 человек. Мероприятие, которое было организовано патриотически настроенными латвийцами, прошло спокойно.

РСЛ: рекомендация VDD не разрешать шествие недостаточно обоснована

Рекомендация VDD не разрешать проведение шествия против сноса советского памятника в Пардаугаве недостаточно обоснована, - такое мнение высказал сопредседатель партии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.

"Раньше служба не усмотрела ничего из того, что усматривает сейчас. Наше шествие не является ответом на шествие идеологических противников на прошлой неделе. Мы планировали шествие еще тогда, когда было запрещено проведение акции у Рижской думы", - сказал Митрофанов.

Политик заявил, что до сих пор в организованных партией шествиях и акциях протеста не было допущено нарушений закона. "На данный момент разрешено организовывать шествия людям, которые предлагают депортировать нелояльных по отношению к ним людей, а наше шествие за единство запрещается", - говорит Митрофанов. "Тенденция в принятии решений думой понятна - нам в этой стране не разрешается ничего. С нами поступают, как с евреями в начале войны".

На вопрос, планируется ли обжаловать решение думы в суде, если оно будет отрицательным, Митрофанов ответил, что "будут использованы все легальные процессы, которые разрешены в государстве".