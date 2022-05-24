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Учитель истории Улдис Креслиньш скончался 3 мая. Примерно за месяц до смерти учитель получил травму на работе - в Рижской основной 5-й школе. Рижская католическая гимназия считает, что смерть доктора исторических наук и преподавателя тесно связана с пережитым физическим конфликтом, сообщает передача Bez Tabu.

"Он был для нас очень дорогим учителем. Дети говорят - классный учитель. Известие о его смерти было для нас шоком. Была такая неясность, нет покоя в душе. Мы ощущали беспокойство, когда все это произошло, так как последняя новость была о травме на рабочем месте", - говорит Анна Ермакович, директор Рижской католической гимназии.

Учитель Улдис был одним из выдающихся историков Латвии, а также работал в Музее оккупации и нескольких учебных заведениях. Одним из них была Рижская 5-я основная школа - Центр развития. Вот где учитель истории недавно пережил физический конфликт со школьником. Ермакович и ее коллеги считают, что произошедшее могло быть тесно связано со смертью Креслиньша.

Ермакович подчеркивает, что была "травма на рабочем месте, потом был "больничный", больница, смерть. Это то, что мы видим в Государственной информационной системе образования. В этот момент одного лишь факта, что учитель знал, что в школе есть дети с особыми потребностями, возможно, было недостаточно. Только с этой информацией он не был защищен, и рядом не было соответствующего вспомогательного персонала".

Рижская 5-я основная школа находится в помещениях Лесной школы или Рижской основной школы-интерната санаторного типа. В этой школе учатся дети с тяжелыми заболеваниями и психическими заболеваниями. Еще до реорганизации, в ноябре 2017 года, пьяный школьник основательно избил дежурного в образовательном учреждении сотрудника Рижской муниципальной полиции.

Подросток нанес несколько ударов по голове, пока не повалил 60-летнего охранника на землю, после чего начал пинать его.

Директор школы уволилась вскоре после инцидента, а подростка приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Прошло около пяти лет, и в школе произошел еще один серьезный конфликт.

Рижская католическая гимназия обратилась к передаче Bez Tabu, полагая, что смерть латышского историка, доктора исторических наук и преподавателя Улдиса Креслиньша 3 мая была тесно связана с предыдущим физическим конфликтом с одним из учеников Рижской 5-й основной школы.

Заместитель директора школы указала, что не имеет права говорить о случившемся и что директор будет на месте позже.

Хотя директора Илуту Вилните не удалось встретить на месте, сейчас известно, что учитель получил удар в челюсть, когда пытался отобрать смарт-устройство у ученика, который использовал его во время урока. Вскоре после конфликта на территорию Рижской 5-й основной школы - Центра развития - прибыли бригады правоохранительных органов и скорой медицинской помощи, которые доставили учителя в больницу.

По словам представителя Государственной полиции Гиты Гжибовски, "25 марта в Государственную полицию поступил вызов в учебное заведение в Риге, на улице Бривибас-гатве, в связи с травмой головы учителя. После происшествия пострадавший был доставлен в лечебное учреждение и через пару часов его выписали из лечебного учреждения".

"В медучреждение также доставили ребенка, который, возможно, ударил мужчину. Инцидент был зарегистрирован в Государственной полиции. Однако с учетом того, что даже через несколько дней после инцидента в Госполицию не поступило заявление от потерпевшего или других лиц в связи с травмами, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - добавила представитель Госполиции.

"В Госполицию ранее не поступала информация о смерти мужчины и о том, что причина его смерти может быть связана с вышеуказанным случаем. Однако на основании информации, полученной от передачи, будет начата ведомственная проверка и будет запрошена информация от медицинского учреждения", - подчеркнула Гжибовска.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке