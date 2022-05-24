В Видземе в аварии погиб один человек

В минувшие сутки в ДТП пострадали еще 12 человек, в том числе двое пешеходов и один велосипедист.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, больше всего происшествий - 89 - произошло в Рижском регионе, в шести из них есть пострадавшие.

11 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За сутки также были остановлены 140 нарушителей скорости и трое агрессивных водителей, а всего за различные нарушения правил дорожного движения составлено 364 протокола, сообщает полиция.