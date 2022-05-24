Вт, 24.05.2022
Никогда не было так стыдно за свою страну и свою работу Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН
Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН

В Видземе в аварии погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В результате дорожно-транспортного происшествия в Видземе в понедельник, 23 мая, погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В минувшие сутки в ДТП пострадали еще 12 человек, в том числе двое пешеходов и один велосипедист.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, больше всего происшествий - 89 - произошло в Рижском регионе, в шести из них есть пострадавшие.

11 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, один находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

За сутки также были остановлены 140 нарушителей скорости и трое агрессивных водителей, а всего за различные нарушения правил дорожного движения составлено 364 протокола, сообщает полиция.

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