Президент Украины рассказал о плане на случай его смерти
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на случай его гибели существует план, при котором страна не останется бы без руководителя в критический момент, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на случай его гибели существует план, при котором страна не останется бы без руководителя в критический момент, пишет "Медуза".
Владимир Зеленский выступал по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе и отметил, что подобные сценарии прописаны в законодательстве, пишет "Украинская правда".
"Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", - рассказал Зеленский.
Президент Украины признал, что угроза его жизни продолжает существовать.
В начале апреля представители офиса президента Украины заявили, что с начала российского вторжения на Владимира Зеленского было совершено более десяти попыток покушения.
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