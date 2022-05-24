Виртуальный 3D показ украинских дизайнеров откроет Riga Fashion Week

Открытие 34-ой сессии Недели моды ознаменуется показом цифровой коллекции одежды от 3D-модельеров из Украины, студентов школы цифровой моды Pushka Digital Fashion School. В основе драматургии цифрового показа в рамках RFW - мир в Украине. Дигитальный показ пройдет в пшеничном поле под открытым небом. Голубое небо и золотистое поле - воссоздание украинского флага Украины, что является основным символом государства. Футуристические конструкции, сопровождающие показ, - дополненная реальность, которая формирует новое восприятие действительности. Гости презентации смогут буквально "переместиться" в будущее, вблизи разглядеть детали нарядов, а после виртуального показа - посмотреть выставку 3D-коллекции.

"Многие студенты Pushka School были вынуждены покинуть свои дома, свою родину и сейчас каждый находится в разных уголках Европы. Каждый из них хочет вернуться домой, поэтому идея коллекции обращена к украинской айдентике, своим корням, видению ДНК Украины. Все работы, выставленные в рамках шоу, можно приобрести на мировой ритейл платформе DRESSX, а так же в NFT-формате на Support UA Gallery. Благодаря кофаундерам проекта: NFT-агентству CTRL/ART/D и известной украинской галеристке Лике Спиваковской, деньги с проданных работ будут отправлены на помощь Украинской армии" - делится руководитель Pushka School Ирина Красильникова.

"При разработке виртуального показа самым сложным было сохранить как можно больше исходной информации предоставляемой художниками, так как всегда встает вопрос оптимизации работы электронных устройств и баланса между реальным и виртуальным. Благодаря студентам Pushka School и предоставленной возможности RFW, мы смогли создать мир и настроение, которым хотим поделиться со зрителями", - Андрей Лесковский, представитель компании Bad Frogs, которые занимались разработкой виртуального показа RFW.

"Мода - это то, что неразрывно связано с т/ц Spice. Мы идем в ногу со временем, следим за мировыми фэшн-тенденциями, поэтому для нас большая честь - принять в своих помещениях первый цифровой показ коллекции моды в Балтии. Уверены, что это станет началом новой вехи в индустрии", - делится руководитель т/ц Spice и Spice Home Ивета Приедите.

Посмотреть виртуальный показ и выставку смогут все желающие в т/ц Spice 28 и 29 мая с 12:00-17:00 (около информационного пункта на первом этаже торгового центра).

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