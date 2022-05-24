Суд утвердил девятилетний срок Навальному. Его ждет колония строгого режима

Приговор оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения, огласила решение судья. Теперь приговор вступил в силу, и Навального в ближайшее время переведут в другую колонию - колонию строгого режима, констатирует Интерфакс.

22 марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании, которое проходило в колонии во Владимирской области, приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Он признал его виновным в особо крупном мошенничестве при сборе пожертвований на свою организацию и неуважении к суду при рассмотрении дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу на этот приговор.

До этого Навальный находился в колонии общего режима, теперь его должны перевести в колонию строгого режима.

Предыдущее заседание Мосгорсуда отложили по просьбе Навального. Суд разрешил ему провести длительное свидание в колонии с семьей.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше".

Адвокат Вадим Кобзев заявил в суде, что его подзащитному грозит колония строгого режима, потому что Лефортовский суд Москвы посчитал его рецидивистом. Он с этим не согласился, поскольку вменяемое Навальному мошенничество произошло, по версии следствия, еще до того, как суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Когда слово дали самому Навальному, видеосвязь обрывалась, сообщили его соратники в соцсетях, поэтому суд объявил перерыв.

«Суд» у Алексея проходит в лучших традициях путинских судов: Алексея вывели по видеосвязи из колонии, качество ужасное и поэтому то, что он говорит, разобрать в зале нельзя.

Виданное ли дело, чтобы подсудимый на собственном процессе мог сказать хоть слово! — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 24, 2022

Последнее слово Навального

Навальный в последнем слове в Мосгорсуде в числе прочего сказал о том, что судья Наталья Репникова, заменившая ему условный срок на реальный, якобы передала через знакомых адвокатов, что сожалеет о своем участии в преследовании политика и считает его смелым человеком, пишет телеграм-канал Sota. Вскоре после этого, по словам Навального, судья скоропостижно скончалась от коронавируса.

"По официальной версии, от коронавируса. Но я все-таки рекомендую другим судьям осторожнее передавать мне свои сожаления", - цитирует Навального политик Илья Яшин.

Начал Навальный с того, что, по его мнению, граждане России не уважают суды, а только боятся их. "Мне не подходит обвинение оскорбление суда, лучше была бы статья о презрении суда", - цитирует его "Новая газета. Европа".

"Ваша система держится на страхе. Бояться вас - это преступление против своего будущего и ваших детей, - провозгласил политик. - Я хочу сказать о том, что эти ваши процессы бессмысленны. Что вы хотите добиться? Получить контроль? Остановить прогресс России? Что вы хотите сделать? В целом [все], что вы делаете - бессмыслица. Вы потерпите историческое поражение в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Для чего мы ведем войну?"

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