Левитс: Латвия и еще 11 стран поддерживают ускоренное принятие Украины в ЕС

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе Левитс вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом и Польши Анджеем Дудой принял участие в дискуссии президентов стран Инициативы трех морей о развитии современной инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе и о безопасности в регионе.

По словам Левитса, с началом войны на Украине стала особенно важной политическая сторона Инициативы трех морей. Государства тесно сотрудничают, чтобы обеспечить безопасность и помочь Украине, поскольку регион - понятие не только географическое.

"С началом войны на Украине наше сотрудничество по ряду направлений стало очень важным. Оно важно для Европы, для нас и для Украины. Большинство стран Инициативы трех морей - среди тех государств, которые оказывают Украине наибольшую поддержку", - сказал Левитс.

Касаясь вопросов безопасности в регионе, он подчеркнул, что на саммите НАТО в июне будет принята новая оборонная стратегия. Члены Инициативы трех морей, будучи также странами НАТО или странами, граничащими с Украиной, призывают к укреплению восточного фланга НАТО.

"Всем членам НАТО важно укреплять восточный фланг и НАТО как оборонительный союз в целом. Россию провоцирует не сила, ее провоцирует слабость. Если мы покажем слабость, это сигнал для России", - заявил Левитс.

Инициатива трех морей представляет собой объединение двенадцати государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

В организацию входят Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.