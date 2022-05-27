Пт, 27.05.2022
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🔥 Острые куриные крылышки с соусом из каперсов

Острые куриные крылышки с соусом из каперсов. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Португалии и Бразилии барбекю называется "чурраско". Предлагаем вам простой и быстрый рецепт острых куриных крылышек!

В передаче "Знаменитости на углях" это блюдо готовил Интарс Бусулис. Оказывается, певец мастерски орудует ножом! Выпуск смотрите здесь.  

Раиса Смирнова и Интарс Бусулис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек;
  • оливковое масло.

Для сухого маринада:

  • 1 лимон (только цедра);
  • 2 ч. ложки соли;
  • 1 ч. ложка паприки;
  • 1 ч. ложка чесночного порошка;
  • 1 ч. ложка сушеного тимьяна;
  • 1/2 ч. ложки кайенского перца.
Специи ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Все ингредиенты для маринада следует перемешать.

Куриные крылышки, предварительно обсушенные бумажным полотенцем, следует поместить в большую миску, засыпать сухим маринадом и хорошо встряхнуть, чтобы все кусочки покрылись смесью специй.

Курица в маринаде ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Курица в маринаде ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для соуса:

  • 250 г натурального йогурта;
  • 100 г майонеза;
  • сок лимона;
  • 1 ч. ложка сахара;
  • 1/2 ч. ложки соли;
  • 1 пучок нарезанного зеленого лука;
  • 1 баночка нарезанных каперсов.
Лимон ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Приготовление соуса ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пока разогревается гриль Tramontina, можно приготовить соус. Для этого следует смешать все ингредиенты и поставить соус в холодильник.

Каперсы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После решетку гриля необходимо смазать маслом, сверху выложить куриные крылышки и, время от времени переворачивая, обжарить их до золотистого цвета со всех сторон.

Острые куриные крылышки подаются с соусом.

Приятного аппетита!

Курица на гриле Tramontina ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Интарс Бусулис в программе "Знаменитости на углях"

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