🔥 Острые куриные крылышки с соусом из каперсов

В передаче "Знаменитости на углях" это блюдо готовил Интарс Бусулис. Оказывается, певец мастерски орудует ножом! Выпуск смотрите здесь.

Раиса Смирнова и Интарс Бусулис ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

1 кг куриных крылышек;

оливковое масло.

Для сухого маринада:

1 лимон (только цедра);

2 ч. ложки соли;

1 ч. ложка паприки;

1 ч. ложка чесночного порошка;

1 ч. ложка сушеного тимьяна;

1/2 ч. ложки кайенского перца.

Специи ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Все ингредиенты для маринада следует перемешать.

Куриные крылышки, предварительно обсушенные бумажным полотенцем, следует поместить в большую миску, засыпать сухим маринадом и хорошо встряхнуть, чтобы все кусочки покрылись смесью специй.

Курица в маринаде ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Курица в маринаде ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для соуса:

250 г натурального йогурта;

100 г майонеза;

сок лимона;

1 ч. ложка сахара;

1/2 ч. ложки соли;

1 пучок нарезанного зеленого лука;

1 баночка нарезанных каперсов.

Лимон ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приготовление соуса ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пока разогревается гриль Tramontina, можно приготовить соус. Для этого следует смешать все ингредиенты и поставить соус в холодильник.

Каперсы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После решетку гриля необходимо смазать маслом, сверху выложить куриные крылышки и, время от времени переворачивая, обжарить их до золотистого цвета со всех сторон.

Острые куриные крылышки подаются с соусом.

Приятного аппетита!

Курица на гриле Tramontina ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Интарс Бусулис в программе "Знаменитости на углях"