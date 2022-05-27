🔥 Острые куриные крылышки с соусом из каперсов
В Португалии и Бразилии барбекю называется "чурраско". Предлагаем вам простой и быстрый рецепт острых куриных крылышек!
В Португалии и Бразилии барбекю называется "чурраско". Предлагаем вам простой и быстрый рецепт острых куриных крылышек!
В передаче "Знаменитости на углях" это блюдо готовил Интарс Бусулис. Оказывается, певец мастерски орудует ножом! Выпуск смотрите здесь.
Для сухого маринада:
Все ингредиенты для маринада следует перемешать.
Куриные крылышки, предварительно обсушенные бумажным полотенцем, следует поместить в большую миску, засыпать сухим маринадом и хорошо встряхнуть, чтобы все кусочки покрылись смесью специй.
Пока разогревается гриль Tramontina, можно приготовить соус. Для этого следует смешать все ингредиенты и поставить соус в холодильник.
После решетку гриля необходимо смазать маслом, сверху выложить куриные крылышки и, время от времени переворачивая, обжарить их до золотистого цвета со всех сторон.
Острые куриные крылышки подаются с соусом.
Галерея: Интарс Бусулис в программе "Знаменитости на углях"
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